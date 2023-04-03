شهيدان برصاص الاحتلال في نابلس واعتقالات بالقدس واقتحامات للأقصى (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد مواطنَين متأثرين بإصابتهما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت مدينة نابلس فجرًا، وأصيب شابان بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع تلك القوات.

وتداولت منصات التواصل مقطع فيديو يوثق قتل أحد جنود الاحتلال لشاب فلسطيني من مسافة صفر في نابلس.

חמוש פתח באש לעבר כוחות של הימ"ס- ונורה למוות pic.twitter.com/6SZRZAAWsb — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) April 3, 2023

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن الطواقم نقلت مصابين بجروح خطيرة جدا إلى مستشفيي رفيديا الحكومي ونابلس التخصصي وأعلن عن استشهادهما لاحقا، لافتا إلى أن قوات الاحتلال هاجمت مستشفى نابلس التخصصي بقنابل الغاز السام.

وأشار إلى أن العدوان أسفر إضافة إلى الشهيدين، عن إصابة مواطن في رجله جراء عضة من كلب بوليسي، و55 آخرين اختناقا بالغاز المسيل للدموع، كما جرى إخلاء 5 منازل من العائلات، وتعرضت سيارة إسعاف الهلال الأحمر لاستهداف مباشر بقنابل غاز.

وأفادت مصادر محلية: أن الشابين اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال في نابلس، هما محمد الحلاق ومحمد أبو بكر.

مصادر محلية: "الشابان اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس، هما محمد الحلاق ومحمد أبو بكر". pic.twitter.com/QYAXxrDRo3 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 3, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين هما: عز الدين طوقان من حارة القريون داخل البلدة القديمة بعد أن فتشت منزله، ونضال طبنجة من شارع فطاير، كما اقتحمت عدة مناطق بالمدينة، وأجرت عملية تفتيش في منطقة المخفية من المدينة.

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (الحكومية) إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف البلدة القديمة في نابلس، وداهمت شقة سكنية وخربت محتوياتها.

وقالت مجموعات عرين الأسود في نابلس، في بيان إنها اشتبكت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بصليات من الرصاص والعبوات المحلية الصنع.

وبارتقاء الشهيدين في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 94 شهيدا بينهم امرأة، و17 طفلا، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

اعتقالات بالقدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 6 شبان من مناطق متفرقة في القدس المحتلة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الناشطَين المقدسيين مأمون عباسي من منزله في راس العمود، وألاء الصوص من بيتها في بيت حنينا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم من بلدة الطور الشبان: محمود أبو سبيتان، ونور أبو جمعة، ومحمد رائد، وجهاد الهدرة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها ومصادرة هواتفهم الشخصية.

قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الشبان بعد اقتحام بلدة الطور بالقدس المحتلة pic.twitter.com/NbErnrO0KA — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 3, 2023

اقتحام الأقصى

واقتحم عشرات من المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا “الأقصى” من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين، بعد أن أرغمت المعتكفين على مغادرة المسجد ليلًا وضيقت على دخول المصلين فجرًا ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم.