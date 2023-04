روسيا تتهم أوكرانيا و”عملاء” نافالني بقتل مدون عسكري في سان بطرسبرغ

اتهمت روسيا، اليوم الاثنين، أوكرانيا بالمشاركة في الهجوم الذي استهدف مدونا روسيا شهيرا يؤيد الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت موسكو أن كييف تورطت مع أنصار المعارض المعتقل في روسيا أليكسي نافالني في التخطيط للهجوم الذي أودى بحياة ماكسيم فومين، أمس الأحد، في سان بطرسبرغ.

وقالت السلطات الروسية إنها اعتقلت المشتبه في تنفيذها الهجوم، واسمها داريا تريبوفا، وهي “روسية ناشطة في صندوق مكافحة الفساد التابع لنافالني” المحظور في روسيا منذ عام 2021.

وحسب الشرطة الروسية، فقد اعترفت المشتبه فيها بأنها أهدت فومين تمثالا يحوي قنبلة داخله، إلا أنها لم تكشف مصدرها.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية “ثبت أن العمل الإرهابي الذي ارتُكب في الثاني من أبريل/نيسان في سان بطرسبرغ، خططت له الأجهزة الخاصة الأوكرانية التي جندت عملاء من بينهم متعاونون مع صندوق نافالني المزعوم لمكافحة الفساد”.

ووقع الانفجار أثناء مشاركة فومين في ندوة مؤيدة للحرب الروسية في أوكرانيا، عُقدت داخل مقهى يمتلكه يفغيني بريغوزين، قائد مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة.

وبحسب أحدث حصيلة، أصيب في الهجوم 32 شخصا، بعضهم إصاباتهم خطيرة.

ويقضي المعارض المسجون منذ أكثر من عامين حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة الاحتيال، ويحاكَم أيضا بتهمة التطرف.

ونفى المسؤول في الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك أي علاقة لبلاده بالهجوم، مرجحا في تغريدة على تويتر أن يكون نتاج “إرهاب داخلي” سببه خلافات داخل النظام الروسي.

It begins in RF… Spiders are eating each other in a jar. Question of when domestic terrorism would become an instrument of internal political fight was a matter of time, as breakthrough of ripe abscess. Irreversible processes and Troubles 2.0. await RF. While we will watch.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023