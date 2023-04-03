قيس سعيّد يظهر بعد غياب لافت ويرد على تكهنات وضعه الصحي (فيديو)

عاود الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، الظهور في مناسبات علنية بعد غياب دام نحو 10 أيام.

ونشرت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك، مساء الاثنين، تسجيل فيديو ظهر فيه سعيّد مجتمعا برئيسة الحكومة نجلاء بودن، في لقاء ندّد خلاله بـ”جنون التكهنات” التي سرت بشأن وضعه الصحي بعدما غاب عن أي نشاط علني.

وكانت جبهة الخلاص الوطني -تحالف المعارضة الرئيسي في البلاد- قد دعت الحكومة، صباح الاثنين، إلى الكشف عن أسباب “غياب” سعيّد (65 عاما) عن المشهد السياسي في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تقارير بشأن “أسباب صحية”.

وفي تسجيل الفيديو الذي نشرته الرئاسة، قال سعيّد إن من يتحدثون عن شغور أو تعذّر مؤقت “لا يثيرون إلا الازدراء والاحتقار”، مؤكدا أن هؤلاء “يحاولون اختلاق الأزمات”.

وأضاف أن خصومه “بلغوا درجة من درجات الجنون التي لم نعرفها في تونس من قبل”.

وتابع “غاب رئيس الجمهورية يومين أو ثلاثة فباتت هناك مشكلة”، مشيرا إلى تداول البعض “شهادة وفاة” الرئيس.

وكان آخر ظهور سابق لسعيّد في بداية شهر رمضان.

وتعهد سعيّد بعدم نسيان ملف الأموال المنهوبة، مشيرا إلى وجود بعض الأشخاص في الدولة يحاولون تعطيل الأمور، وحتى ملف الصلح مع الجزائر.

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قال في مؤتمر صحفي “نطالب الحكومة بأن تواجه الرأي العام وتواجه الشعب، وتقول هل هناك أسباب صحية جعلت الرئيس يتغيب عن الأنظار؟”.

كما طالب الشابي السلطات بكشف “طبيعة هذه الأسباب الصحية” إن وُجدت، وأضاف “بلغنا خبر توعك صحته منذ اليوم الأول لكننا قررنا التريث”.

وتابع الشابي أنه في حال حدوث فراغ مؤقت في السلطة، فإنه يجب على رئيسة الحكومة نجلاء بودن تسيير شؤون البلد على النحو المنصوص عليه في الدستور.

لكن في حال وجود شغور دائم جراء وفاة أو مرض خطير يحول دون قدرة الرئيس على قيادة البلد، فإن تونس ستواجه “فراغا خطيرا” نظرا لعدم تشكيل المحكمة الدستورية حتى الآن، حسب قوله.

ويستأثر سعيّد بجميع السلطات منذ 25 يوليو/تموز 2021، عندما أقال رئيس الحكومة وجمّد نشاط البرلمان قبل أن يحلّه بمرسوم. ورغم انتخاب برلمان جديد، في مارس/آذار، محدود الصلاحيات مقارنة بالمجلس السابق، فإن الرئيس يواصل حكم البلاد بالمراسيم.