مصر تستعيد جواز سفر السادات بعد بيعه في مزاد بأمريكا (صور)

أعلنت مكتبة الإسكندرية، الأحد، حصولها على جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، وذلك بعد أكثر من شهر على تداول صوره عبر موقع دار مزادات أمريكية استعدادًا لبيعه.

ولم يكشف مدير المكتبة أحمد زايد في لقاء مع الصحفيين عن كيفية الحصول على جواز السفر أو إعادته لمصر مكتفيًا بالقول “استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور”.

وأضاف “نظرًا لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، تم التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضًا متحفيًا مناسبًا يليق برؤساء مصر”.

وبحسب صورة وزعتها المكتبة فالجواز مكون من 48 صفحة، ومطبوع باللغتين العربية والفرنسية، وانتهى العمل به في 18 مارس/آذار 1979 قبل تجديده حتى 18 مارس/آذار 1981.

وعلى الرغم من وجود تأشيرة واحدة فقط، فإن جواز السفر كان ساريًا خلال العديد من رحلات السادات التاريخية، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1977، وكذلك رحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978 حيث التقى الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة من جواز سفر السادات على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحامله.

يذكر أن صالة مزادات “هيريتدج” في ولاية تكساس الأمريكية، كانت قد أعلنت بيع جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل، وقالت إن الجواز بِيع خلال أحد المزادات بقيمة 47500 دولار.

وكانت مكتبة الإسكندرية قد خصصت مساحة 260 مترًا داخلها لتأسيس متحف السادات في 2009، ليضم مجموعة من الأوسمة والنياشين والملابس والصور والمتعلقات الشخصية.

ونفت المكتبة في وقت سابق تسلمها جواز السفر المعروض للبيع في الولايات المتحدة أو أي جواز سفر آخر يخص السادات ضمن المقتنيات التي سلمتها أسرة الرئيس الراحل لوضعها في المتحف.

#HERITAGELIVE Here we have Anwar Sadat's official diplomatic passport, which was used from 1974 to 1981 during several historic trips, including his trip to meet President Jimmy Carter in 1978. This passport sold for $47,500.

🔗 Learn more: https://t.co/R0K7xlczjw pic.twitter.com/gqfZLISf5S

— Heritage Auctions (@HeritageAuction) February 22, 2023