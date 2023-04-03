انفجار سيارة في دمشق بعد ساعات من إعلان إسرائيل إسقاطها “قطعة جوية” قادمة من سوريا (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه أسقط “قطعة جوية مجهولة” قادمة من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل، تلا ذلك إعلان لوسائل إعلام رسمية سورية عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق دون تسجيل إصابات.

وقال جيش الاحتلال في بيان “تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في أعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الأراضي السورية إلى داخل الأجواء الإسرائيلية حيث تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو”.

وأوضح أن القطعة الجوية أسقطت في منطقة مفتوحة حيث “لم تشكل أي خطر في أي مرحلة”.

انفجار في دمشق

وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي، قالت وسائل إعلام رسمية سورية الأحد إن انفجار عبوة ناسفة في سيارة تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في منطقة المزة قرب العاصمة دمشق.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر بالشرطة قولها إنه لم تقع إصابات جراء انفجار العبوة الناسفة.

وقال سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات هائلة في محيط مطار المزة العسكري.

مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ "سانا": صوت الانفـ.جار الذي سمع قبل قليل في منطقة #المزة ناجم عن انفجار عبوة في سيارة مدنية ما أدى إلى احتراقها من دون تسجيل إصاباتhttps://t.co/roOkLIjOqy — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) April 2, 2023

إيران تتوعد

وتأتي الأحداث هذه بعد أن أعلنت طهران، الأحد، مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري إثر قصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، الجمعة.

وعلقت الخارجية الإيرانية على القصف، قائلة إن طهران “تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين”.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.