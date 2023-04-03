“القسام” تعلن استهداف دفاعاتها الجوية لطيران الاحتلال بصواريخ أرض جو (فيديو)

استهدفت الدفاعات الجوية التابعة لـ “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعددٍ من صواريخ أرض جو، بعدما استهدف طائرةً مسيرةً للقسام من نوع شهاب في أجواء جنوب قطاع غزة.

وقالت “كتائب القسام” في بيان “إنّه أثناء مهمة تدريبية لسلاح الجو التابع لها، اليوم الاثنين، قام الطيران الحربي الصهيوني باستهداف طائرة مسيرة للقسام من نوع “شهاب” في أجواء جنوب قطاع غزة، فردت الدفاعات الجوية للقسام على الفور باستهداف الطيران المغير بعدد من صواريخ أرض-جو”.





وأمس حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، من نتائج الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ومدينة القدس واقتحامات المسجد الأقصى.

وقال هنية في لقاء مع إعلاميين “نحذر من النتائج المترتبة على الانتهاكات الصهيونية، في مدينة القدس، والضفة المحتلة، وعمليات الاغتيال، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك”.





والجمعة الماضي، دعت جماعات الهيكل المتطرفة ومنظمات إسرائيلية، المستوطنين إلى ذبح قرابين في المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي الأربعاء المقبل.

وعادة ما تدعو جماعات استيطانية إسرائيلية لاقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى خلال فترة عيد الفصح (يصادف 5 إلى 12 أبريل/ نيسان الجاري هذا العام) وهو ما يخشى فلسطينيون وأوساط دولية من أنه سيفجر مواجهات بالمدينة.