واشنطن بوست: التطور الأكثر إثارة للرعب في التكنولوجيا الصاروخية لكوريا الشمالية

قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن التكنولوجيا الكورية الشمالية فيما يختص بالصواريخ البعيدة المدى تحقق تطورًا مثيرًا للرعب، خاصة بعدما أجرى نظام الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أكثر من 100 تجربة إطلاق صاروخي، منذ بداية عام 2022.

التقرير الذي شارك في إعداده اثنان من مراسلي الصحيفة في كوريا الجنوبية، يوضح أن الزيادة الهائلة في أعداد التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ، يؤكد طموحاتها النووية ورغبة كيم جونغ أون المتزايدة في امتلاك ترسانة صاروخية، قادرة على حمل رؤوس نووية، ويسهل إطلاقها من منصات متحركة، محمولة فوق شاحنات، الأمر الذي يجعل تعقبها واستهدافها أمرًا شديد الصعوبة.

ويشير التقرير إلى أن كوريا الشمالية قامت قبل 8 أشهر بتعديل عقيدتها العسكرية، بحيث أصبحت قدراتها النووية غير قابلة للتفاوض، ولا المقايضة في مقابل المساعدات الاقتصادية، حتى في حال رُفعت عنها العقوبات الاقتصادية.

ويضيف أن القدرات النووية لكوريا الشمالية تثير المخاوف لدى جارتها الجنوبية، وبالتالي تسعى هي الأخرى للحصول على قدراتها النووية الخاصة كرادع لبيونغ يانغ، وقد طلب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، من نظيره الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، التعهد بأن “أي هجوم نووي على كوريا الجنوبية، سيُقابل برد سريع وشامل وشديد الحزم، يتضمن كل القدرات العسكرية الأمريكية المتاحة، وبينها القدرات النووية”.

ويوضح التقرير حجم التطور في التكنولوجيا الكورية الشمالية مؤخرًا، وعلى رأسها:

صواريخ الوقود الصلب

وهي واحدة من أبرز التقنيات الحديثة في هذا المجال، لدى بيونغ يانغ التي استخدمتها في إحدى التجارب الشهر الجاري لإطلاق صاروخ (هواسونغ-18) العابر للقارات، وهذه الصواريخ تتميز بسهولة تحريكها وإطلاقها، حيث يتم مزج الوقود مع مؤكسدات صلبة لتكوين مزيج من سائل الدفع المعبأ في أسطوانات توضع داخل الصاروخ، ليكون على استعداد للإطلاق، عكس الصواريخ التي تستخدم الوقود السائل المعتاد، التي تتطلب اصطحاب شاحنات مخصصة للوقود، وتستغرق تعبتها وقتًا طويلًا، قبل الإطلاق الفعلي.

وينقل التقرير عن الباحث في معهد الدراسات الدفاعية في كوريا الجنوبية شين سيونغ كي قوله إنه ورغم بعدها عن تحقيق ذلك حاليًا، إلا أن تجربة الإطلاق الشهر الماضي، “شكلت الخطوة الأكبر في تقنيات الدفع الصاروخي لبيونغ يانغ، نحو هدفها الأبرز وهو صنع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية والوصول بها إلى الأراضي الأمريكية”.

وسائل الإطلاق المتعددة

في حال وجود نزاع عسكري، ستكون الأولوية الأولى للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هي البحث عن منصات الإطلاق النووية الكورية الشمالية، وتعقبها وتدميرها، لكن بيونغ يانغ تجعل هذه المهمة أكثر صعوبة، بزيادة أعداد منصات الإطلاق المتحركة، التي يمكن إعادة استخدامها، وإضافة إلى ذلك تقوم بتمويهها وإخفائها، كما اختبرت منصات إطلاق صواريخ قصيرة المدى متعددة الاستخدامات بأعداد ضخمة، ووضعتها على قطارات متحركة وغواصات.

إطلاق أقمار التجسس الاصطناعية

أعلنت بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، استعدادها لإطلاق أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري، والمساعدة في إرشاد صواريخها نحو أهدافها، حيث يعد البرنامج الفضائي، خطوة أساسية لتقدم التكنولوجيا الصاروخية لكوريا الشمالية.

الرؤوس النووية

هناك أمر واحد يمثل المفتاح الرئيس، الذي لم تقم كوريا الشمالية بإثبات قدرتها عليه بعد، وهو صنع رؤوس نووية، يمكن تحميلها على الصواريخ، وهي تقنية تعرف بتقنية “التصغير”، وهي شديدة الصعوبة.

ويضيف التقرير أن كيم جونغ أون أعلن الشهر الماضي، إنتاج قنبلة نووية صغيرة، يمكن تحميلها على صواريخ قصيرة المدى، وأطلق عليها اسم (هواسان-31) التي تعني (البركان).

ويختم التقرير بالقول إن الأسلحة النووية التكتيكية، مصممة للاستخدام المحدود في ساحات المعارك بحيث يكون مداها وتأثيرها أقل كثيرًا من الأسلحة النووية الاستراتيجية.