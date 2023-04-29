هربًا من الاشتباكات.. سودانيون يلجؤون إلى مخيمات مزدحمة في تشاد (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر حشودًا كبيرة من النساء والأطفال اتخذوا مخيمات في تشاد ملجأ لهم، بعد أن اضطروا إلى الرحيل من السودان إثر تأزم الوضع هناك.

وقالت إحدى النازحات (58 عامًا) للجزيرة مباشر “قريتنا هي تيبتلي كنا ساكنين فيها حتى اندلعت الحرب، نحن وأطفالنا ضحايا الاشتباكات، جاء رجال مسلحون يطلبون منا المغادرة لنجد أنفسنا هنا في البرية، هذا ليس عدلًا لدينا أطفال أيتام أربيهم منذ 7 سنوات”.

وفرّ أغلب السودانيين إلى مخيمات تشاد الحدودية مما يعني تضاعف العبء على تشاد التي تعاني شحًّا في مواردها وقد نزح إليها نحو 400 ألف لاجئ فروا من صراعات سابقة في السودان.

وأعلنت الأمم المتحدة، أن تشاد استقبلت ما لا يقل عن 20 ألف شخص من السودان -معظمهم من مواطني تشاد والسودان ودول أخرى- على خلفية الاشتباكات الدائرة منذ نحو أسبوعين.

وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تشاد، آن كاثرين شايفر في بيان إن معظم الأشخاص الذين جاؤوا إلى تشاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، مثل الطعام والمياه والسكن.

#تشاد.. برنامج الأغذية العالمي يوزع مواد غذائية على اللاجئين في #تشاد القادمين من #السودان ويناشد الدول المانحة تقديم دعم إضافي للمحتاجين | تقرير: فضل عبد الرزاق #الأخبار pic.twitter.com/pMAc3c4VeU — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2023

فرار 50 ألف لاجئ من الخرطوم

وكشفت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، عن فرار ما لا يقل عن 50 ألف لاجئ من العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق الاشتباكات، بحثًا عن مكان آمن إثر تفاقم حدة القتال الذي اندلع منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وحذر ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان أكسيل بيشوب، خلال مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، من المخاطر التي تواجه النازحين قسرًا في السودان والفارين من تفاقم حدة القتال، وبينهم اللاجئون الموجودون في المدن السودانية.

وقال “وردتنا تقارير تفيد باضطرار حوالي 33 ألف لاجئ إلى الفرار من الخرطوم بحثًا عن الأمان في مخيمات اللاجئين بولاية النيل الأبيض، علاوة على فرار ألفي لاجئ إلى مخيمات القضارف (شرق) و5 آلاف آخرين إلى مدينة كسلا (شرق)، منذ بدء الأزمة قبل أسبوعين”.

ووصف بيشوب اللاجئين بأنهم نازحون جدد يعكسون استمرار معاناة المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال.

رقم قياسي

وكانت وسائل إعلام إثيوبية قد أشارت إلى أن السودان يستضيف نحو مليون لاجئ من إقليم تيغراي، الذي عانى على مدى عامين اشتباكات مسلحة بين الجيش الإثيوبي وعناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، كان السودان يستضيف رقما قياسيا من اللاجئين يبلغ 1.3 مليون شخص.

وأعلنت نقابة أطباء السودان اليوم السبت ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 411 شخصا منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف أبريل الجاري، إضافة إلى 2023 مصابًا.

كما تسببت الاشتباكات في نزوح آلاف الأشخاص إلى الدول المجاورة، وإجلاء الرعايا الأجانب من كافة أنحاء السودان.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدة ولايات من السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.