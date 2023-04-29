محتجز في ظروف قاسية.. تدهور صحّة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان

حذّر نادي الأسير الفلسطيني من تدهور الحالة الصحية للأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ أكثر من 80 يومًا في ظروف قاسية، وهو ما أكدته زوجته أيضًا.

ووصف نادي الأسير -وهو منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق المعتقلين الفلسطينيين- الوضع الصحي للمعتقل بأنه “خطير” ويزداد سوءًا، مطالبًا بالإفراج عنه.

وبعد انتشار شائعات عن وفاته، قالت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن خضر عدنان ما زال على قيد الحياة، لكنها رفضت التعليق على حالته الصحية.

83 يومًا على إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان رفضًا لاعتقاله، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

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#الحرية_لخضر_عدنان#FreeKhaderAdnan

#حريتنا_واجب pic.twitter.com/Y2fh1yEkmd — نادي الأسير Prisoner’s society (@PpsmoMedia) April 28, 2023

واعتقلت القوات الإسرائيلية خضر عدنان (45 عامًا) القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في 5 فبراير/ شباط من منزله قرب مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت رندة موسى بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنزل بعد منتصف الليل عقب تفجير بابه، ثم اعتقلوا زوجها الأسير المحرر خضر عدنان بعد “الاعتداء عليه بالضرب وتخريب ممتلكات المنزل”.

وقالت “أبلغني زوجي بدخوله إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله”.

ووُضع خضر رهن الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يستعمله الاحتلال لاحتجاز الفلسطينيين بدون تهمة أو محاكمة، ولم يتم تحديد سبب اعتقاله.

وقالت زوجة الأسير عدنان إنه محتجز في عيادة سجن الرملة (التي يُطلق عليها الأسرى اسم المَسلَخ) وسط إسرائيل، ويرفض أي مساعدة أو فحص طبي، وأشارت إلى أنه معتقل في زنزانة في ظروف قاسية للغاية.

وأكدت أن الإسرائيليين رفضوا نقله إلى مستشفى مدني والسماح لمحاميه بزيارته، وأشارت إلى أن خضر عدنان نفّذ 4 إضرابات عن الطعام خلال فترات اعتقاله المتعددة في سجون الاحتلال.

وكان من المقرر أن يمثل يوم الخميس أمام المحكمة العسكرية في عوفر بالضفة الغربية المحتلة لتبت في إطلاق سراحه، لكن الجلسة ألغيت.