بمراسم عسكرية.. حشود تشيع طفلا استشهد بنيران الاحتلال والإضراب يعم بيت لحم (فيديو)

شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل مصطفى عامر صباح (16 عاما)، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي، مرورا بشارع القدس-الخليل، ومنه عبر شارع المهد، وصولا إلى منزل والد الشهيد في تقوع، حيث ألقيت على جثمانه نظرة الوداع الأخيرة، ومن ثم أدى المشيعون عليه صلاة الجنازة بمراسم عسكرية، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد، إن ما حدث للشهيد الطفل صباح، جريمة مكتملة الأركان، محمّلًا الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الشعب لن يتراجع عن مسيرته النضالية حتى تحقيق أهدافه الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكان الطفل مصطفى صباح قد استشهد أمس، خلال مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال على المدخل الغربي لبلدة تقوع.

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته بكثافة على مداخل القرية بالتزامن مع تشييع الجثمان.

إضراب شامل في بيت لحم

وبالتزامن مع التشييع، عم الإضراب الشامل كافة القطاعات الحكومية والأهلية في محافظة بيت لحم، استجابة لنداء لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة حدادًا على روح الطفل الشهيد.

ومنذ شهور تزداد حدة التوتر في أنحاء الضفة الغربية، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة للبلدات الفلسطينية.