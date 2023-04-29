الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي: ملايين السودانيين مهددون بالجوع والوضع كارثي (فيديو)

قالت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ليني كينزلي، إن ملايين من السودانيين قد يعانون الجوع على وقع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضافت كينزلي في لقائها مع برنامج (المسائية) عبر الجزيرة مباشر، الجمعة، أن “السودان كان يعاني بالفعل أزمة سابقة، وكانت هناك مستويات مروعة من الجوع، وعانى ثلث الشعب السوداني انعدام الأمن الغذائي الحاد، والآن نرى الوضع في السودان، وهو وضع كارثي”.

وأوضحت أن كل ما تحتاج إليه المنظمة الآن هو وقف لإطلاق النار يلتزم به الطرفان، لكي تستطيع أن توفر المساعدات الغذائية للمحتاجين.

وعن استغلال الهدنة الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، قالت “الهدنة التي أُعلن عنها تم اختراقها، كذلك جميع الهُدَن التي أُعلن عنها منذ بداية الحرب، جميعها تم اختراقها، ولم تكن كافية لاستئناف عملياتنا الإنسانية”.

وأشارت إلى الموظفين الثلاثة لدى برنامج الأغذية العالمي الذين لقوا حتفهم في السودان في اليوم التالي لاندلاع المواجهات، كما أشارت إلى أن مكاتب “برنامج الأغذية” ومقاره ومخازنه في السودان كانت جميعها وما زالت في مرمى النيران، وهو ما يُصعّب من مهمتهم الإنسانية، على حد قولها.

وعن إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية عبر سفن إجلاء الرعايا الأجانب التي تصل إلى بورتسودان، أوضحت الناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي أن المساعدات الغذائية موجودة بالفعل في السودان، لكن توجد صعوبات في نقلها وإيصالها إلى المحتاجين.

وقالت “كان لدى برنامج الأغذية العالمي قبل اندلاع هذه الأزمة نحو 100 ألف طن من الغذاء في السودان، و70 ألفًا كانت في مخازن مختلفة بولايات دارفور وغيرها”.

وأضافت “تعرضت مساعداتنا الإنسانية التي كان تستهدف الفئات المستضعفة إلى مخاطر كبيرة، ففي جنوب دارفور تمت مهاجمة مخازننا ومكاتبنا بالإضافة إلى المكان الذي ينام فيه العاملون، وكان هذا المقر يحوي 4 آلاف طن من الغذاء كان يمكن أن تفي بحاجات 700 ألف شخص في تلك المنطقة”.

وأشارت إلى أنه “يوجد أيضًا أغذية بمخازننا في بورتسودان، ونأمل أن يبقى الوضع هادئًا في بورتسودان لكي نستطيع نقل هذه الأغذية إلى أنحاء السودان في أقرب وقت ممكن”.

ومنذ 15 أبريل/نيسان، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.