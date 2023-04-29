السودان.. الجيش يتهم قوات “الدعم السريع” بقتل ضباط قوات مسلحة وشرطة على المعاش

اتهم الجيش السوداني “قوات الدعم السريع” باستهداف ضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن ممن أصبحوا خارج الخدمة، واقتحام منازلهم “لاقتيادهم إلى أماكن مجهولة أو قتلهم بدم بارد”، على حد وصفه.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” إن قوات الدعم السريع “درجت منذ بداية تمردها المشئوم على مخالفة كل أعراف وعادات الحرب والقانون الدولي الإنساني، وارتكاب جرائم وممارسات إرهابية لا علاقة لها بموروثات الشعب السوداني”.

واتهم الجيش في البيان قوات “الدعم السريع” باختطاف الفريق آدم محمود جار النبي واثنين من أبنائه، وإطلاق النار على الفريق أحمد عبد القيوم، مما أدى إلى مقتله هو وابنته أثناء وقوفه لشراء خبز في الشارع العام.

وأشار البيان إلى “قتل واختطاف عدد كبير من الضباط وضباط الصف المعاشيين (على المعاش)، والتعرض لعائلاتهم بالتنكيل والضرب وسرقة ممتلكاتهم وخطفهم”.

وأضاف البيان “تدين القوات المسلحة هذه (التصرفات الإرهابية) حيال ضباط وضباط صف وجنود عزل أصبحوا خارج الخدمة، وتتوعد برد قاسي حيال هذا السلوك المستهجن”.

وتابع البيان “نحمل المتمردين المسئولية كاملة تجاه الضحايا وأسرهم أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية”.

وأوضح البيان “أن هذه التصرفات خير دليل يكشف للشعب السوداني حقيقة هذه المليشيا التي لا علاقة لها بأي أخلاق أو قيم ذات صلة بالشعب السوداني الكريم، وتضعها بجدارة على رأس التنظيمات الإرهابية في العالم”.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

ميدانيًا، تتواصل المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.

وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى قرابة 574 قتيلًا مع الكشف اليوم عن مقتل 74 شخصًا في مدينة الجنينة، مطلع الأسبوع.





وأمس الجمعة، قال البرهان إنه لا يمكن الجلوس مع حميدتي قائد قوات “الدعم السريع” لأنه يقود “تمردًا ويجب إنهاؤه”.

وأضاف البرهان في بيان نشرته صفحة “القوات المسلحة السودانية” عبر فيسبوك أنه “لا مجال لهذه المليشيا إلا الزوال عبر التفاوض في كيفية استيعابها داخل القوات المسلحة أو قتالها من كافة الشعب السوداني”.

وتابع البرهان “المتمردون يتخذون المواطنين دروعًا بشرية، ولا وجود لقواتهم خارج الأحياء السكنية على الإطلاق”.