الدنمارك.. مجموعة متطرفة تعتدي على القرآن الكريم والعلم التركي

أقدمت مجموعة متطرفة مجددًا على الاعتداء على القرآن الكريم والعلم التركي أمام سفارة أنقرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

ونفذ الاعتداء عضو من مجموعة قومية متطرفة معادية للإسلام تدعى “Patrioterne Gar Live” في الدنمارك، أمام سفارة أنقرة في كوبنهاغن.

ورفع منفذ الاعتداء الاستفزازي، لافتات معادية للإسلام وردد شعارات مسيئة للإسلام، وبث لحظات الاعتداء على الهواء مباشرة عبر حسابه على تويتر.

وقالت وكالة الأناضول، الجمعة، إن مواطنين أتراك -قدموا إلى السفارة للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية- أعربوا عن استيائهم ورفضهم للاعتداء.

وبيّنت أن الشرطة الدنماركية تدخّلت حينما رفع أحد الأتراك علم بلاده عن الأرض وحذّر منفذ الاعتداء.

وحذّرت الشرطة المواطنين الأتراك من التدخّل للاعتراض على الاعتداء، وواصلت اتخاذ تدابيرها في محيط المنفذ.

يشار إلى أن المجموعة المتطرفة كانت قد أقدمت على الاعتداء على العلم التركي والقرآن الكريم في 24 و31 مارس/ آذار، و14 أبريل/ نيسان 2023، في كوبنهاغن.

وكان زعيم حزب “الخط المتشدد” الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان قد قام في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بإحراق نسخة من القرآن الكريم قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة. وبعدها بأيام، أقدم على حرق نسختين من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في كوبنهاغن وأمام أحد المساجد.

وقد أُطلقت دعوات إلى مقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة في تعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).