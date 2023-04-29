الجيش السوداني: ملتزمون بتسليم السلطة لقيادة مدنية

أعلن الجيش السوداني بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، أنه لن ينقض على السلطة في البلاد، مؤكدًا التزامه بتسليمها لقيادة مدنية.

وفي بيان مقتضب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، قال الجيش إن “القوات المسلحة لن تكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة، وهي ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى قيام السلطة المدنية”.

وأعلن الجيش في بيان منفصل، صباح اليوم، أن القوات المسلحة “أحبطت خلال الأسبوعين الماضيين محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة المتمردين وبغطاء سياسي”.

وأضاف “قواتنا تعمل طبقًا لما هو مخطط لها، ويخوض أبناؤها معركة الكرامة الوطنية”، موضحًا أن “التآمر كان كبيرًا وخططت له جهات في الداخل والخارج”.

واستطرد “هذه معركة ليس فيها أي مجال للحياد الزائف. المعركة وحدت الشعب وقواته المسلحة”، وأكد “لن يتنازل الجيش عن هدف المحافظة على كيان الدولة السودانية وتخليص البلاد من حالة الاستهبال السياسي وخداع الناس”.

ارتفاع عدد القتلى

وميدانيًّا، يشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورًا كبيرًا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الطواقم والمعدات الطبية.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، في بيان اليوم السبت، سقوط 411 قتيلًا و2023 مصابًا من المدنيين منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكدت أنه يوجد الكثير من الإصابات والعديد من الوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، وأنها لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.