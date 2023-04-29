الجزيرة مباشر تلتقي أسرة سودانية قُصف منزلها وأصيب 3 من أفرادها وهم نائمون (فيديو)

التقت كاميرا الجزيرة مباشر أسرة سودانية أصيب 3 من أفرادها جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأصيب الابن (8 أعوام) والأم والعمة جراء قذيفة دمرت منزلهم وهم نائمون، كما أصيب أفراد آخرون من الأسرة إصابات بسيطة.

وقال والد الطفل محمد للجزيرة مباشر “الساعة 9 صباحًا وأثناء نوم ابني في سريره، جاءت قذيفة أصابت المنزل بالكامل، وأصابت الابن والأم وعمته”.

وروى تفاصيل مأساوية عن صعوبة الوصول إلى المستشفيات لعلاج المصابين من أسرته في أسرع وقت.

وأضاف “بعد إصابة ابني حمله أخوه الأكبر للمركز، وهناك أعطوه إسعافات أولية فقط، حاولنا الذهاب إلى مناطق أخرى لكننا وجدنا الطرق مغلقة، ومناطق أخرى بها تبادل إطلاق نار وأصوات رصاص مرتفعة”.

وأوضح “في النهاية وصلنا إلى مستشفى الصلاح الطبي، وقمنا بإسعافات أخرى، كان المفترض إجراء عملية جراحية لكن الوضع في المشفى لم يسمح، وأعطوا الأولوية لإصابات أخرى، وأخرجونا من المستشفى”.

لكنه أشاد بتعامل طاقم المستشفى معهم، وأشار إلى شكوى المستشفى من نقص الكوادر الطبية وضعف الإمدادات الطبية في مقابل زيادة عدد الجرحى والمصابين.

وأضاف “أصيبت والدته وعمته في أرجلهم، العمة كانت إصاباتها خطيرة قليلة، وأسعفناهم في نفس المركز”.

وقال “طمأننا الطبيب على محمد، لكنه أكد أنه في حاجة لإجراء عملية جراحية بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة، بعد أن يقل الضغط على المستشفى”.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر قد كشف عن المعاناة الكبيرة التي تواجه المنظمات الإغاثية بالسودان في الوقت الحالي، وكذلك حالة المستشفيات المزرية.

وقال أبو بكر في تصريحات للجزيرة مباشر، الأحد الماضي، إن أوضاع المستشفيات بالخرطوم في حالة مزرية للغاية، وتزيد يوميًّا نسبة المستشفيات التي تخرج من الخدمة تمامًا بسبب قربها من مناطق الاشتباكات أو نتيجة قصفها مباشرة.

ومنذ 15 أبريل/نيسان، يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.