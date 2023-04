أوكرانيا.. حريق بمستودع نفط في القرم بعد هجوم بالمسيّرات وقصف روسي مكثف لخيرسون (فيديو)

اندلع حريق كبير في مستودع للنفط في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وقالت السلطات المحلية إنه هجوم بطائرات مسيّرة.

وقال الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول إنه تم اليوم السبت إخماد حريق شبّ في خزان وقود نتج “فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة” في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وكشف حاكم القرم، أن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت اليوم السبت طائرتين مسيّرتين فوق شبه جزيرة القرم، وقال إنه “لا يوجد ضحايا أو تلفيات”.

The attacked oil storage in Russian-occupied Sevastopol is at following coordinates:

44°35'1.02"N, 33°25'2.22"E

Based on the footages my damage assessment is as follows:

Red: Total loss

Yellow: Heavy damage or total loss

But thermal damage and the fact that the oil silos are… pic.twitter.com/Pcbw6LNYg7

