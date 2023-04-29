أوكرانيا.. حريق بمستودع نفط في القرم بعد هجوم بالمسيّرات وقصف روسي مكثف لخيرسون (فيديو)

اندلع حريق كبير في مستودع للنفط في سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وقالت السلطات المحلية إنه هجوم بطائرات مسيّرة.

وقال الحاكم الذي عينته روسيا في سيفاستوبول إنه تم اليوم السبت إخماد حريق شبّ في خزان وقود نتج “فيما يبدو عن هجوم بطائرة مسيرة” في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم.

وكشف حاكم القرم، أن الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية أسقطت اليوم السبت طائرتين مسيّرتين فوق شبه جزيرة القرم، وقال إنه “لا يوجد ضحايا أو تلفيات”.

The attacked oil storage in Russian-occupied Sevastopol is at following coordinates: 44°35'1.02"N, 33°25'2.22"E Based on the footages my damage assessment is as follows: Red: Total loss

Yellow: Heavy damage or total loss But thermal damage and the fact that the oil silos are… pic.twitter.com/Pcbw6LNYg7 — (((Tendar))) (@Tendar) April 29, 2023

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء الهجوم العسكري الروسي الشامل على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

ويتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات، في حين قال متحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية إنه لا يملك أي معلومات تشير إلى أن أوكرانيا مسؤولة عن حريق اليوم السبت.

An oil depot is on fire in Sevastopol after being hit by a drone in the early morning. pic.twitter.com/ll8zY2v8a2 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 29, 2023

“قصف مدفعي مكثف”

من ناحية أخرى، استُهدفت مدينة نوفا كاخوفكا الواقعة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا “بقصف مدفعي مكثف” من جانب القوات الأوكرانية اليوم السبت.

وأدى قصف القوات الأوكرانية، إلى حرمان المدينة من الكهرباء، على ما أكدت السلطات المعنية من روسيا.

وقالت الإدارة العسكرية والمدنية المعينة من روسيا في هذه المدينة التي كان يسكنها 45 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، “بسبب نيران المدفعية المكثفة اليوم حرمت المدينة من الكهرباء”.