أطفال السودان للجزيرة مباشر: نريد العودة إلى المدارس.. أوقفوا الحرب (فيديو)

عبّر أطفال سودانيون عن مدى اشتياقهم للعودة إلى مدارسهم واللعب مع أقرانهم مطالبين بوقف الاشتباكات المسلحة بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وتمنى المشاركون -عبر خدمة الخط الساخن على قناة الجزيرة مباشر- وقف الحرب ومنع إراقة الدماء في أسرع وقت، والاهتمام بمستقبل أبناء السودان والسعي لإحلال السلام في كامل التراب السوداني.

بدوره، عبّر أحد التونسيين خلال مشاركه له عن مدى حبه للسودان، حيث طالب القوى المتصارعة بوقف الحرب، قائلًا: “إنهم السبب في تدمير السودان جراء تناحرهم على كراسي السلطة”، حسب وصفه.

وخلال المداخلات ألقى مواطن سوداني شعرًا عن بلاده قال فيه “يا مغيث والغيث فارق، أرضنا والسحب ما عادت تجود بشح ماء، سيطول ليلك يا وطن ويحن شعبك للضياء وقد أفل”.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات “الدعم السريع”.

والجمعة، تواصلت المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور بغرب السودان، رغم الإعلان عن تمديد الهدنة في النزاع الذي أودى بحياة مئات الأشخاص.

وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى قرابة 574 قتيلًا مع الكشف اليوم عن مقتل 74 شخصًا في مدينة الجنينة، مطلع الأسبوع.