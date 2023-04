معاناة جديدة.. سفارات أجنبية تحتجز جوازات سفر سودانيين بعد إغلاق أبوابها (فيديو)

مع مرور الأيام تتكشف معاناة جديدة على وقع الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ذلك معاناة بعض السودانيين الذين قدموا جوازات سفرهم إلى سفارات أجنبية بهدف الحصول على تأشيرات، وذلك قبل اندلاع المواجهات العسكرية.

لكن مع بداية الاشتباكات أُغلقت السفارات وتم إجلاء طواقمها دون إرجاع جوازات السفر إلى أصحابها، مما جعل هؤلاء المواطنين بدون جوازات سفر، فأصبحوا عاجزين عن مغادرة البلاد.

ضمن هذه السفارات السفارة الهولندية، التي خاطبها الصحفي واصل علي عبر حسابه على مواقع التواصل، إذ كتب تدوينة وأشرك فيها الخارجية الهولندية والسفارة الهولندية في السودان.

فقد كتب واصل يتساءل “هل يمكنكم توضيح حالة جوازات السفر السودانية التي بحوزتكم؟ متى يتوقع أصحابها استلامها؟ هل يمكنهم استلام الجوازات حتى بدون مراجعة طلب التأشيرة؟ يحتاج الكثير منهم إلى السفر بشكل عاجل مع أفراد أسرهم”.

@irmavandueren @DutchMFA Can you clarify the status of Sudanese passports that are in your possession? When should their owners expect to receive them? Can they opt to pick it up even without visa being processed? Many of them need to travel urgently with family members https://t.co/JwK2Z54BSv

فرد عليه حساب الخارجية الهولندية “العزيز واصل، نأسف بشدة للوضع الذي تعيش فيه، لقد أجبرنا على إغلاق السفارة وإجلاء طاقمنا، هذا يعني أنه لا يمكننا الوصول إلى جواز سفرك، ننصح بتقديم طلب للسلطات المحلية للحصول على جواز سفر جديد”.

Dear Wasila, we deeply regret the current situation you're in. We were forced to close the embassy and evacuate our staff. Unfortunately, this means we can't get to your passport. We advise to apply for a new passport with your local authorities.

سفارات غربية أخرى ردت بإجابات مقاربة، تفيد جميعها بعدم إمكانية تسليم جوازات السفر حاليًّا نظرًا إلى مغادرة جميع أطقم السفارة.

أثارت هذه الردود غضب المدونين السودانين، واعتبر بعضهم أن هذه الدول تعيش في عالم مواز، كما اعتبرها آخرون “أنانية وغير إنسانية”.

وكتب عمر أبو النجا “يعيشون في عالم مواز، السودان في حالة حرب وجميع الوزارات مغلقة، إن حيازة جواز سفر الآن في السودان هو أعلى امتياز ممكن، وتقوم وزارة الخارجية الهولندية ببساطة بالرد بهذه الطريقة. أمر مقزز وعنصري”.

Living in a parallel world!! Sudan is in a state of war, and all ministries in Sudan are closed. Having a passport right now in Sudan is a privilege of all privileges, and the Dutch Ministry of Foreign Affairs just simply replies in that way. Disgusting, oh and racist! https://t.co/eLKLG6GghB

وعلّق أحمد على ذكر السفارة الهولندية للسلطات المحلية قائلا “السلطات المحلية؟ أيهما؟ الجيش أم الدعم السريع؟ يبدو أنكم لا تعلمون أن السودانيين لا يمكنهم النزوح إلا إذا كان لديهم جواز سفرهم الحالي”.

Local authority,, which one? SAF or RSF ? It seems like you aren't aware that Sudanese people can only evacuate themselves if they have their current passport https://t.co/HMrTgBuQWB

وانتقدت سارة فؤاد رد السفارة وكتبت “الترجمة: عزيزي واصل، احنا عارفين إننا قفلنا السفارة وباسبورات الناس جوه، واضربوا راسكم بالحيط علشان مفيش حلول مطروحة”.

في حين وصف نميري تصرف السفارات بأنه أناني، وغرد يقول “قمة الأنانية وعدم الإنسانية إنك تحرم زول (إنسان) من جوازه وحق التنقل وتقترح عليه أن يقدّم لجواز جديد في ظل ظروف زي دي”.

ورأى تيموثي كالدز أنه حان الوقت للسفارات للتخلي عن سياساتها الخاصة باحتجاز جوازات سفر الأشخاص “رهائن” أثناء انتظار الموافقة على التأشيرة لأسابيع وشهور، وأكد أنه “عندما تكون التأشيرة جاهزة يمكنهم إحضار جواز سفرهم، لا يوجد مبرر لحمله ومنعهم من السفر في هذه الأثناء”.

It's time for embassies to drop their policies of holding people's passports hostage while they await visa approval for weeks and months.

When the visa is ready they can bring their passport.

There's no justification for holding it & preventing them from travel in the meantime. https://t.co/sGA9pZhvd5

— Timothy E Kaldas (@tekaldas) April 28, 2023