سياسة|السودان

معاناة جديدة.. سفارات أجنبية تحتجز جوازات سفر سودانيين بعد إغلاق أبوابها (فيديو)

28/4/2023

مع مرور الأيام تتكشف معاناة جديدة على وقع الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ومن ذلك معاناة بعض السودانيين الذين قدموا جوازات سفرهم إلى سفارات أجنبية بهدف الحصول على تأشيرات، وذلك قبل اندلاع المواجهات العسكرية.

لكن مع بداية الاشتباكات أُغلقت السفارات وتم إجلاء طواقمها دون إرجاع جوازات السفر إلى أصحابها، مما جعل هؤلاء المواطنين بدون جوازات سفر، فأصبحوا عاجزين عن مغادرة البلاد.

ضمن هذه السفارات السفارة الهولندية، التي خاطبها الصحفي واصل علي عبر حسابه على مواقع التواصل، إذ كتب تدوينة وأشرك فيها الخارجية الهولندية والسفارة الهولندية في السودان.

فقد كتب واصل يتساءل “هل يمكنكم توضيح حالة جوازات السفر السودانية التي بحوزتكم؟ متى يتوقع أصحابها استلامها؟ هل يمكنهم استلام الجوازات حتى بدون مراجعة طلب التأشيرة؟ يحتاج الكثير منهم إلى السفر بشكل عاجل مع أفراد أسرهم”.

فرد عليه حساب الخارجية الهولندية “العزيز واصل، نأسف بشدة للوضع الذي تعيش فيه، لقد أجبرنا على إغلاق السفارة وإجلاء طاقمنا، هذا يعني أنه لا يمكننا الوصول إلى جواز سفرك، ننصح بتقديم طلب للسلطات المحلية للحصول على جواز سفر جديد”.

سفارات غربية أخرى ردت بإجابات مقاربة، تفيد جميعها بعدم إمكانية تسليم جوازات السفر حاليًّا نظرًا إلى مغادرة جميع أطقم السفارة.

أثارت هذه الردود غضب المدونين السودانين، واعتبر بعضهم أن هذه الدول تعيش في عالم مواز، كما اعتبرها آخرون “أنانية وغير إنسانية”.

وكتب عمر أبو النجا “يعيشون في عالم مواز، السودان في حالة حرب وجميع الوزارات مغلقة، إن حيازة جواز سفر الآن في السودان هو أعلى امتياز ممكن، وتقوم وزارة الخارجية الهولندية ببساطة بالرد بهذه الطريقة. أمر مقزز وعنصري”.

وعلّق أحمد على ذكر السفارة الهولندية للسلطات المحلية قائلا “السلطات المحلية؟ أيهما؟ الجيش أم الدعم السريع؟ يبدو أنكم لا تعلمون أن السودانيين لا يمكنهم النزوح إلا إذا كان لديهم جواز سفرهم الحالي”.

وانتقدت سارة فؤاد رد السفارة وكتبت “الترجمة: عزيزي واصل، احنا عارفين إننا قفلنا السفارة وباسبورات الناس جوه، واضربوا راسكم بالحيط علشان مفيش حلول مطروحة”.

في حين وصف نميري تصرف السفارات بأنه أناني، وغرد يقول “قمة الأنانية وعدم الإنسانية إنك تحرم زول (إنسان) من جوازه وحق التنقل وتقترح عليه أن يقدّم لجواز جديد في ظل ظروف زي دي”.

ورأى تيموثي كالدز أنه حان الوقت للسفارات للتخلي عن سياساتها الخاصة باحتجاز جوازات سفر الأشخاص “رهائن” أثناء انتظار الموافقة على التأشيرة لأسابيع وشهور، وأكد أنه “عندما تكون التأشيرة جاهزة يمكنهم إحضار جواز سفرهم، لا يوجد مبرر لحمله ومنعهم من السفر في هذه الأثناء”.

ويشهد السودان معارك ضارية، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.

المصدر : الجزيرة مباشر