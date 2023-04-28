دول عربية تواصل إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب من السودان

واصلت السعودية ومصر والعراق، اليوم الجمعة، إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب من السودان، وسط استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وأفادت الخارجية السعودية في بيان الجمعة، بوصول 195 شخصًا “من رعايا دول شقيقة وصديقة، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند”، إلى مطار جدة.

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات الإجلاء من جمهورية #السودان، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصاً من رعايا الدول الشقيقة والصديقة على متن سفينة الملك (مكة) #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/RUpUpP5cXC — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 28, 2023

وأوضحت أن القادمين وصلوا “عبر سفينة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم”.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يصل إجمالي من أجلتهم السعودية من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء قبل نحو أسبوع إلى “نحو 2991 شخصًا بينهم 119 مواطنًا سعوديًّا، و2872 شخصًا ينتمون لـ80 جنسية” أخرى، وفق البيان ذاته.

وفي سياق متصل، أعلنت الخارجية المصرية في بيان “إعادة 1365 عبر الإجلاء البري و1283 جويا، بإجمالي 2648 مواطنًا”، مضيفة أنه “بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بداية الأزمة إلى 5327 مواطنًا”.

وأوضحت الخارجية أن الجيش المصري قام الخميس بـ”تنفيذ عدد 9 طلعات جوية في إطار تنفيذ خطة إجلاء المصريين العالقين في السودان ليصل عدد إجمالي الطلعات الجوية إلى 23″.

كما قامت القوات المسلحة، وفقًا للبيان، بتوفير مواد غذائية وإسعافية لما يزيد على ألف مواطن من المصريين المنتظر إجلاؤهم خلال عمليات الإجلاء الجوي الجارية.

وأعلنت الخارجية المصرية في بيان آخر أمس الخميس، أن “الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى البلاد حتى اليوم 27 أبريل/ نيسان الجاري”.

كما هبطت طائرتان تابعتان للقوات الجوية العراقية عائدتين من السودان مساء أمس الخميس، بمطار بغداد الدولي وعلى متنهما 234 مواطنا، بينهم 16 سوريا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي 22 أبريل بدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، وشرعت أكثر من 50 دولة في عمليات الإجلاء، برًّا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرًا عبر ميناء بورتسودان، أو جوًّا.

ومنذ 15 أبريل يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.