دمار كبير في قسم جراحة الأطفال بمستشفى في الخرطوم بسبب الاشتباكات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا يظهر آثار الدمار الكبير الذي أصاب مستشفى في العاصمة السودانية الخرطوم، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفي المقطع المتداول يظهر عنبر جراحة الأطفال بالطابق العلوي في مستشفى إبراهيم مالك بحي الصحافة في العاصمة بحالة دمار كبير.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان حذّرت الجمعة، من انهيار قريب للنظام الصحي في البلاد، وأشارت إلى أن المرافق الصحية تخرج عن الخدمة “واحدًا تلو الآخر”.

وقالت النقابة في بيان أن توالي خروج المرافق الصحية عن الخدمة يهدد بالإغلاق التام “في ظل تواصل العمليات العسكرية والخروقات المستمرة لوقف إطلاق النار”.

وتحدثت عن نقص حاد في الأدوات الطبية وصعوبة في وصول الكوادر الطبية إلى المستشفيات، بسبب عدم وجود ممرات آمنة للإسعاف، “واستمرار احتلال المستشفيات بواسطة مليشيات الدعم السريع، واستباحة واستهداف كل من طرفي النزاع للمنشآت الصحية”.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.