“بيرقدار كمانكش”.. تركيا تكشف عن صاروخ كروز جديد يمكن تركيبه على المسيّرات التركية (فيديو)

كشفت شركة “بايكار” التركية الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية عن صاروخ كروز ذكي صغير طورته بإمكانات محلية، وأطلقت عليه اسم “بيرقدار كمانكش”.

وعرضت الشركة التركية المعروفة بتطوير طائرات “بيرقدار” المسيّرة ذات الشهرة العالمية، الصاروخ “كمانكش” لأول مرة في مهرجان “تكنوفيست” لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وقال براق أوزبك، قائد فريق هندسة المنصات لدى “بايكار” إن “بيرقدار كمانكش” صاروخ كروز ذكي صغير جرى تطويره في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات الطائرة المسيّرة “بيرقدار تي بي2” في استهداف المواقع الاستراتيجية.

وأشار في حديث مع وكالة الأناضول إلى أن الصاروخ الجديد يمكن تركيبه على طائرات “بيرقدار تي بي2” والطائرات المسيّرة الأخرى المطورة جميعها من قبل “بايكار”.

وعن الميزات التي سيوفرها الصاروخ أثناء العمليات، قال أوزبك إنه يقلل المخاطر بفضل الاتصال الجوي مع “بيرقدار تي بي2″، أو الطائرات الأخرى التي تطلقه.

وأضاف أن الذخائر الموجهة بالليزر المستخدمة في الوقت الحالي، بعكس “كمانكش”، تتطلب الاقتراب من الأهداف لرؤيتها، وهذا يعرض الطائرات للخطر.

ولفت إلى أن هذه الميزة التي يتمتع بها “كمانكش” توفر للطائرات القدرة على تنفيذ الهجوم وقصف العناصر المعادية من مسافة بعيدة جدًا، ودون الدخول إلى منطقة الخطر.

كما يستطيع صاروخ “كمانكش” تنفيذ مهامه في بيئات الحرب الإلكترونية عبر أنظمة الملاحة العالمية وعبر الأقمار الصناعية (GNSS)، وهي مقاومة للتداخل، بحسب أوزبك.