واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين والمسجد الأقصى، واقتحموا فجر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتدى مستوطنون على 3 أشقاء من بلدة سلواد وقاموا بتحطيم مركبتهم.

ونظم المستوطنون مسيرة استفزازية في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، وأطلقوا شعارات معادية للفلسطينيين والعرب.

مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهتفون "الموت للعرب" ويرفعون أعلام الاحتلال خلال مسيرة استفزازية في محيط باب العامود بالقدس المحتلّة pic.twitter.com/h1Vo4Ei9xR — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 27, 2023

وظهر المستوطنون في المقطع وهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويهتفون “الموت للعرب” كما رفعوا الأعلام الإسرائيلية هناك.

تخلّلها هتافات "الموت للعرب".. جانب من مسيرة المستوطنين الاستفزازية والتي انطلقت من سوق العطارين في القدس القديمة باتجاه باب العامود بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/6ROzX8eYbI — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 27, 2023

واقتحم مستوطنون، مساء أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، أيضًا بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

اعتداء على 3 أشقاء

واعتدى مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله مساحا في أراضٍ تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيكل (نحو 11 ألف دولار).

وأضاف أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضًا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأشار رئيس بلدية سلواد إلى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.