سياسة|فلسطين

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يهتفون “الموت للعرب” ويرفعون أعلام إسرائيل في القدس (فيديو)

مجموعات من المستوطنين يقتحمون الأقصى (وكالة الأنباء الفلسطينية)
28/4/2023

واصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين والمسجد الأقصى، واقتحموا فجر اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما اعتدى مستوطنون على 3 أشقاء من بلدة سلواد وقاموا بتحطيم مركبتهم.

ونظم المستوطنون مسيرة استفزازية في محيط باب العامود بالقدس المحتلة، وأطلقوا شعارات معادية للفلسطينيين والعرب.

وظهر المستوطنون في المقطع وهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ويهتفون “الموت للعرب” كما رفعوا الأعلام الإسرائيلية هناك.

واقتحم مستوطنون، مساء أمس الخميس، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، أيضًا بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وتلقَّوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

اعتداء على 3 أشقاء

واعتدى مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، على ثلاثة أشقاء من بلدة سلواد، وحطموا مركبتهم، أثناء تواجدهم في بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على المواطن يوسف أحمد عياد، أثناء عمله مساحا في أراضٍ تابعة لدير جرير، ما أدى لإصابته برضوض في مختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيكل (نحو 11 ألف دولار).

وأضاف أن شقيقيه محمد وعبد العزيز هرعا للمكان لإسعافه، إلا أن المستوطنين اعتدوا عليهما أيضًا، ما أدى لإصابة محمد برضوض في يده، وعبد العزيز في بطنه، وقد نقلوا جميعا إلى المستشفى.

وأشار رئيس بلدية سلواد إلى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج مركبة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية