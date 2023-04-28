المروحية الهجومية التركية “أتاك 2” المحلية الصنع تحلق للمرة الأولى (فيديو)

أجرت المروحية الهجومية الثقيلة “أتاك 2” المطورة من قبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”، أول تحليق لها.

ونشر رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية إسماعيل دمير، اليوم الجمعة، مشاهد عبر تويتر تظهر التحليق الأول للمروحية.

وقال دمير “نشارك بحماسة مهرجان تكونوفيست في إسطنبول عبر تحية مبشّرة من أنقرة. مروحيتنا الهجومية الثقيلة أتاك 2 حلقت للمرة الأولى”.

وأعرب دمير عن تهانيه لشركة توساش والمساهمين جميعهم في مشروع المروحية.

وبدأ العمل على مشروع المروحية في 17 فبراير/شباط 2019 بالتعاون بين مؤسسة الصناعات الدفاعية وشركة “توساش”.

و”أتاك 2″ مروحية هجومية تتمتع بقدرتها على نقل الحمولة وإجراء المناورات أثناء التحليق، وفق كبير المهندسين في المشروع محمد يلماز.

İstanbul’daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara’dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz 👋 Ağır Sınıf Taarruz Helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı.@TUSAS_TR ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz. 👏 🚁 pic.twitter.com/DIVSsEWxgZ — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) April 28, 2023

ونقلت وكالة الأناضول عن يلماز قوله إن المروحية لديها محرك بقوة 2500 حصان، وإن الحد الأقصى لوزن إقلاعها هو 11.5 طنًا، وتستطيع نقل حمولة بوزن 1.5 طن وهذه ميزة مهمة.

وبحسب يلماز، يوجد في مقدمة المروحية مدفع من عيار 30 ملمًا، وفوقه كاميرا ستساعد القبطان على رصد الأهداف وتحديدها ومن ثم قصفها.

الطائرة الحربية “حر جت”

والثلاثاء الماضي، أعلنت تركيا نجاح الطائرة المحلية الحربية “حر جت” النفاثة المأهولة والأسرع من الصوت، في أول تحليق لها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه على تويتر “الحمد لله. فلتكن (حر جت) هدية لقرن تركيا”، وأرفق أردوغان تغريدته بمشاهد لخروج الطائرة من حظيرتها، وتحليقها للمرة الأولى.

يُذكر أن “حر جت” النفاثة المأهولة من إنتاج شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش”.





وكان الرئيس التركي قد أكد أن عام 2023 سيشهد إنتاج المزيد من المعدات والآليات القتالية التي ستسهم كثيرًا في تعزيز مكانة الصناعات الدفاعية التركية في العالم.

واستطرد “في بداية الألفية الثالثة، كنا ننفذ مشروعات دفاعية بميزانية إجمالية قدرها 5.5 مليارات دولار، تجاوز هذا الرقم اليوم 60 مليار دولار، وأصبح لدينا 7 شركات ضمن قائمة أفضل 100 شركة رائدة في مجال الصناعات الدفاعية”.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تحتل مراكز متقدمة بين الدول الرائدة في مجال صناعة المسيّرات الحربية.