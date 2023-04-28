المدير الإقليمي للصحة العالمية يوجه نداء عاجلا إلى طرفي النزاع في السودان (فيديو)

وجّه أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية نداء عاجلًا إلى أطراف النزاع في السودان لوقف القتال، وإخلاء المرافق الصحية في أسرع وقت.

وأوضح المنظري خلال مشاركته، الخميس، في برنامج “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر أن المنظمة الأممية تعمل على تحديد أفضل السبل لدعم الاحتياجات الصحية للشعب السوداني.

وبشأن المخاطر التي تهدد الصحة في السودان، تحت وقع الاشتباكات المستمرة، قال المنظري إنها تتلخص في تعطل العديد من المستشفيات والعيادات عن العمل، وقلة فرص الحصول على المياه النظيفة ونقص الغذاء.

وشدد المنظري على ضرورة انسحاب أطراف الصراع من المرافق الصحية جميعها، وعدم إعاقة عمل مرافق الصحة العامة الحيوية في البلاد والهجوم على سيارات الإسعاف.

وأبدى المنظري تخوفه من انتشار الأوبئة والأمراض بعد توقف برنامج “التقصي الوبائي” محذرًا من تفشي وباء الملاريا وحمى الضنك، وكذلك انتشار وباء “الكوليرا” بسبب انعدام المياه النظيفة.

ودعا المنظري الأطراف جميعها في السودان إلى حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية الصحية والالتزام بحماية خدمات الرعاية الصحية وعمل مرافق الصحة العامة في حالات النزاع كلها.

أبرز مواقع الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في #السودان pic.twitter.com/wJdnwHHWT6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 27, 2023

وبشأن صعوبة دفن القتلى في ظل المعارك المستمرة، قال المنظري إن تأخر دفن الجثث يؤثر بالسلب في الصحة العامة، كما أنه يؤثر في حياة العاملين داخل المستشفيات الموجودة فيها هذه الجثث.

ومنذ 15 أبريل/نيسان تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

والأربعاء الماضي، حذّرت وزارة الصحة السودانية من أن المرافق الصحية في العاصمة الخرطوم تواجه انهيارًا كاملًا، جراء الاشتباكات.

ودعت الوزارة في بيان إلى “ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم التي تواجه انهيارًا كاملًا في القطاع الصحي العام والخاص”.

وأضافت أنه بسبب الاشتباكات “خرج 16 مستشفى عن الخدمة، وقد يزيد العدد إذا استمرت الحرب”.

وأوضحت أن انهيار القطاع الصحي يتمثل في “الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها، وقصور أساسيات التشغيل وعلى رأسها التيار الكهربائي”.

يضاف إلى ذلك “(صعوبة) توفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية، وتزايد الإصابات بالمستشفيات وتزايد الحاجة للإمداد، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية وعلى رأسها نقص الأدوية الأساسية وأكياس الدم”، بحسب المصدر ذاته.

كما أعلنت نقابة أطباء السودان “خروج 39 مستشفى من أصل 59 عن الخدمة في الخرطوم والولايات المتاخمة للاشتباكات”.