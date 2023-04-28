“الخوف كان كبيرا جدا جدا”.. لبناني أُجلي من السودان مع عائلته يروي تفاصيل الحرب (فيديو)

روى صهيب عائشة، وهو لبناني أجلي من السودان، تفاصيل الحرب التي شاهدها أثناء وجوده هناك.

وقال إنه في يوم السبت (15 من أبريل/نيسان الجاري) وقت اندلاع الاشتباكات، تفاجأ عند ذهابه للعمل بسماع مضادات وضرب للقذائف، مشيرا إلى أن في تلك اللحظات بدأت الحرب والوضع أصبح سيئا جدا.

وأشار إلى أن الخوف كان كبيرا جدا، متحدثا عن قذائف تنزل بشكل عشوائي على المنازل.

وقال إن قذيفة أصابت البناية المقابلة لبنايته بشكل مباشر، مضيفا “تخيل حالة الرعب لدى الأطفال والبكاء، وزوجتي أصبحت في حالة انهيار”.

وتحدث عن وجود انفلات أمني كبير في الشوارع، وأوضح أن أحد أصدقائه تعرض له قطاع طرق في الشارع وقتلوه أمام عائلته وأولاده.

وقال “خرجنا بملابسنا فقط، لم نأخذ أي شيء معنا، لا أموال ولا ملابس”.

وتطرق إلى كرم الشعب السوداني والمقيمين هناك، حيث أن الناس تعاونت فيما بينها وزودوه وغيره بالماء والطعام وكل ما يحتاجونه للبقاء حيا.

ومنذ 15 من أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.