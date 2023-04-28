الخارجية الأمريكية: بلينكن تحدث مع طرفي الصراع في السودان لتمديد الهدنة

قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن يجري محادثات مع طرفي الصراع في السودان من أجل تمديد هدنة هشة في صراع متواصل منذ نحو أسبوعين بين مكونات الجيش السوداني.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيندانت باتيل، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية تحدث مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بهدف تمديد الهدنة.

وأضاف أن واشنطن تركز على المبادرات التي تقوم بها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي.

وتواصلت الاشتباكات المسلحة صباح اليوم الجمعة، في محيط القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، رغم تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد مدة 72 ساعة بدأت منتصف الليلة الماضية.

وأكد باتيل أن الولايات المتحدة يحدوها الأمل في أن يقر البرهان وحميدتي بما جرى من أخطاء بعد الدمار الذي حل بالسودان والشعب السوداني، ويبادرا إلى وقف الأعمال العدائية وتأمين وصول الإمدادات الإنسانية.

وقال باتيل إنه من المهم أن تستمر الهدنة حتى الوصول إلى وقف طويل لإطلاق النار، وإن الولايات المتحدة تبذل كل ما بوسعها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية مدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.