استشهاد طفل وإصابة 11 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

استشهد طفل فلسطيني وأصيب 11 آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب “استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في بلدة تقوع” شرقي بيت لحم، جنوبي الضفة.

مصادر محلية: "قوات الاحتلال تغلق مداخل بلدة تقوع بعد ارتقاء الفتى مصطفى عامر صباح". pic.twitter.com/acoVqoxYVw — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

وأفاد شهود عيان أن الفتى مصطفى عامر صباح (15 عامًا) قتل برصاص جيش الاحتلال بعد إصابته برصاص حي في الصدر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة تقوع شرقي بيت لحم.

تغطية صحفية: "جانب من وداع الفتى مصطفى عامر صباح ( 16 عاماً) والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال مواجهات في خربة تقوع الأثرية جنوب شرق بيت لحم". pic.twitter.com/r4CUA650I0 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

وفي وسط الضفة، أوردت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) أن 5 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب عشرات بالاختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير، شمال شرقي رام الله.

وأضافت أن مستوطنين هاجموا أراضي الفلسطينيين من المدخل الشرقي للقرية، وقاموا بتكسير عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بحماية جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي شمالي الضفة، قالت الوكالة إن فلسطينيين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي نابلس.

صور أخرى.. آثار الدمار الذي خلفه جنود الاحتلال بمقهى في جنين. pic.twitter.com/xxuOA6btKl — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من “بلدة قباطية” جنوب جنين واستولت على مركبتهما بعد أن احتجزتهما لساعات على حاجز عسكري قرب “دير شرف” غرب نابلس.

تغطية صحفية: "آثار عبوة ناسفة تم تفجيرها في آليات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين". pic.twitter.com/TWFj1y5Da2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

كما اعتقلت قوات الاحتلال “شابًا” من بلدة “بيرزيت” شمال رام الله بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وشابًا آخر من ضاحية “ذنابة” شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.

وتواصل قوات الاحتلال تصعيدها المستمر ضد الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء واعتقال مئات النشطاء والمدنيين.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال ينشر صور بندقية وذخيرة، يزعم ضبطها خلال اقتحام جنين واعتقال شاب، بحجة التخطيط لتنفيذ عمليات". pic.twitter.com/0i0ZafajGh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 28, 2023

بدوره، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم شرقي قلقيلية مراد اشتوي، في بيان، بأن 4 فلسطينيين بينهم صحفي، أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع جيش الاحتلال الذي يفرق ويلاحق المتظاهرين داخل بلداتهم.

وتفيد بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية بوجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من حكومة إسرائيل) بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.