إصابة طالبين مصريين في الصراع الدائر في السودان

قالت وزارة الهجرة المصرية في بيان، الجمعة، إن طالبين مصريين في السودان تعرضا “لإصابات بالغة” خلال القتال الدائر بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وأضافت الوزارة أن طالبة أُصيبت بشظايا متفرقة في القدم، فيما أُصيب طالب آخر بشظايا متفرقة في الظهر.

وقال البيان إن السلطات المصرية تعمل على إعادتهما لاستكمال علاجهما في مصر على طائرات الإجلاء القادمة من مدينة بورتسودان.

وأعلن الأحد عن وفاة طالب مصري بمسكنه في السودان عقب تعرّضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتم نقله إلى مسقط رأسه ليُدفن، ووري جثمانه الثرى في السودان.

ويبلغ عدد الطلاب المصريين في العاصمة الخرطوم نحو 5 آلاف، وهو ما يقارب نصف عدد الجالية المصرية في السودان، إذ يُعَد أقل من العدد الفعلي المسجل بالجامعات، نظرًا لمغادرة كثيرين منهم لقضاء إجازة رمضان والأعياد في مصر، حسب وزارة الهجرة.

اقتتال دامٍ وعمليات نهب وحرق.. هذا ما تعانيه مدينة الجنينة بغرب السودان pic.twitter.com/sTTjGJTvEt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 28, 2023

وقالت الخارجية في وقت سابق هذا الأسبوع إن مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم قُتل أثناء توجهه من منزله إلى مقر عمله.

وأضافت “البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها ومتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام”.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان مساء يوم الخميس إن مصر أجلت 5327 من مواطنيها من السودان حتى الآن.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”.