وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد اختراق حساب نتنياهو على فيسبوك (فيديو)

اخترق قراصنة (هاكرز) مجهولون حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيسبوك، مساء الأربعاء، ونشروا آيات من القرآن الكريم، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية “اخترق متسللون مسلمون الحساب الشخصي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فيسبوك، ونشروا مقطع فيديو تُسمع فيه مقتطفات من القرآن باللغة العربية”.

وأوضحت أن “صوت القارئ يسمع في المقطع، وفي الخلفية صورة مسجد”، لافتة إلى أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) “فتح تحقيقًا في الواقعة”.

وليس من الواضح هوية المجموعة التي تقف وراء الاختراق، لكن الصحفي الإسرائيلي عميت سيغال قال على تويتر إنه تم نشر نصوص باللغة الفارسية أيضًا على حساب نتنياهو في فيسبوك، ما قد يشير وفق قوله إلى أن “المتسللين الذين نفذوا الاختراق إيرانيون”، وهو ما لم يتسن التأكد منه بشكل مستقل.

La page Facebook du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été piratée. Selon les médias israéliens, les pirates ont pris le contrôle de la page de Netanyahu et ont publié un texte prétendant être bangladais, et diffusé des récitations des versets coraniques 22 à 24 de… pic.twitter.com/gQ6OytWPaq — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) April 26, 2023

ويتزامن اختراق الحساب الشخصي لنتنياهو، مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها الـ75، على أنقاض الأراضي العربية وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “ذكرى النكبة”.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت مجموعة تطلق على نفسها “أنونيموس سودان”، في بيان، عبر حسابها على منصة تلغرام، إنها هاجمت عددًا من المواقع، بينها ميناء حيفا، ووزارة الصحة، وجهاز الأمن العام “شاباك”، وسلطة الموانئ، وأضافت “نريد أكبر المواقع في إسرائيل”.

وتابعت يديعوت أحرونوت أن “الحديث هو عن هجمات رفض الخدمة (DDoS)، التي تتسبب في تعطل الخوادم ولكنها لا تسمح بسرقة المعلومات”.

ومساء الثلاثاء، هاجمت المجموعة نفسها 15 موقعًا إسرائيليًا مهمًا، بما في ذلك موقع هيئة البث الرسمية “كان”، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، بينها شركة المياه الوطنية “ميكوروت”.

وتشهد مواقع إلكترونية إسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات من قبل متضامنين مع القضية الفلسطينية حول العالم.