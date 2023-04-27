نقص حاد للإمدادات في مستشفيات السودان جراء استمرار الاشتباكات (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر خلال جولة في أحد مستشفيات العاصمة السودانية الخرطوم نقصًا حادًّا للإمدادات الطبية؛ بسبب استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الجاري.

وقالت الطبيبة هويدا أحمد محمد الحسن من مستشفى “البان جديد” بشرق السودان، للجزيرة مباشر، إن هناك عددًا من المصابين ما زال موجودًا بالمستشفى.

وأضافت أن الإمدادات الطبية أصبحت قليلة جدًّا كما أن الكوادر الطبية موجودة بالمستشفى لليوم الـ14 على التوالي، وقالت “نفس الكوادر الطبية الموجودة من أول يوم ما زالت نفسها موجودة، لعدم وصول الكوادر الطبية إلينا بسبب أن الطرق غير آمنة”.

وأفادت بأن المصابين ما زالوا يتوافدون على المستشفى، مناشدة كل المنظمات الإنسانية والعالمية الضغط لإجبار طرفي النزاع على وقف الحرب.

وأشارت هويدا إلى أنه في يوم 26 أبريل تم فتح الولادات القيصرية بمستشفى “البان جديد” بسبب معاناة النساء وعدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات.

من جانبها أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، أن 69% من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة. وأضافت في بيان بتوقّف 60 مستشفى من أصل 86 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات.

كما يوجد 26 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وبعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي، وفق البيان، وأشارت النقابة إلى أن 14 مستشفى تم قصفها، وأن 19 مستشفى أُخليت قسرًا.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.