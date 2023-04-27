منظمة الصحة تجري “تقييما معمقا للمخاطر” بعد سيطرة مسلحين على مختبر في السودان (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تجري “تقييمًا معمقًا للمخاطر” الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر توجد فيه عينات من أمراض معدية جدًّا مثل الحصبة والكوليرا.

وقال مايكل راين المكلف برنامج منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء “الفريق على الأرض فضلًا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي، يجري تقييمًا معمقًا للمخاطر”.

"WHO has stocks of essential medicines, blood bags, supplies for surgery and trauma care waiting for delivery. But we need safe access to do that. As always, the best medicine in this situation is peace."

–@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2023

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس إنه “لم يعد بإمكان الفنيين دخول المختبر مما يعني أن المختبر لم يعد قادرًا على أداء وظيفته العادية في التشخيص والإحالة”.

وأبدى مخاوف من ذلك قائلا “نخشى أيضًا أن يتعرض الأشخاص الذين يشغلون المختبر للعينات المعدية المخزنة هناك، عن طريق الخطأ”، مؤكدًا أن منظمة الصحة تسعى للحصول على مزيد من المعلومات وتجري تقييمًا للمخاطر.

"WHO staff are risking their lives to support the urgent health needs.

We are relocating our staff [in #Sudan] and their dependents to safety, but we are making plans to continue our operations to the best of our ability."

–@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2023

“خطر بيولوجي هائل”

وكانت منظمة الصحة، قد قالت يوم الثلاثاء إن هناك “خطرًا بيولوجيًّا كبيرًا” في العاصمة السودانية الخرطوم بعد سيطرة أحد طرفي القتال الدائر في البلاد على مختبر يحتوي على مسببات الحصبة والكوليرا وغيرها من المواد الخطيرة.

وكان ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور نعمة سعيد عابد قد حذر يوم الثلاثاء من “الخطر البيولوجي الهائل” الذي يمثله الاستيلاء على هذا المختبر في العاصمة السودانية، حيث اندلعت اشتباكات في منتصف أبريل/ نيسان الجاري.

وكشف نعمة سعيد عابد في حديثه للصحفيين في جنيف في مؤتمر عبر الفيديو، أن الخبراء الفنيين التابعين للمنظمة لم يتمكنوا من دخول مختبر الصحة العامة الوطني لتأمين المواد الخطيرة.

وأضاف “ما يثير قلقنا بشكل أساسي هو عدم قدرة الفنيين على الذهاب إلى المختبر واحتواء المواد البيولوجية ومواد أخرى على نحو آمن”، وامتنع عن ذكر الجانب الذي سيطر على المنشأة.

لكن لجنة نقابة أطباء السودان، قالت في تقريرها حول وضع المستشفيات، اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع اقتحمت المعمل القومي للصحة العامة وسيطرت عليه.

The conflict in Sudan will not, and must not, be resolved on the battlefield. Sudanese leaders must put the interests of their people front and centre, and silence the guns. — António Guterres (@antonioguterres) April 26, 2023

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المختبر يضم عينات من الحصبة والكوليرا وشلل الأطفال.

وأكد الدكتور (أوليفييه لو بولان) أحد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية في مجال الاستجابة للأزمة السودانية أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أيضًا عينات من فيروس كورونا ومن السل، ولا سيما السل المقاوم لأدوية متعددة، وقال “طبعًا، نحن نعمل مع زملائنا في البلاد لفهم الوضع بشكل أفضل”.

معمل استاك العريق

ويرجع تاريخ تأسيس معمل استاك الطبي الشهير إلى عام 1924، أي ما يقارب 100 عام، وكان يعمل في خدمة بحوث الدم والرعاية الصحية والتشخيصية، وقد تحول اسمه الآن إلى “المعمل القومي للصحة العامة”، وأصبح يختص بتقديم الخدمات المعملية والتشخيص والرقابة.

كما يقوم المرفق، بوضع السياسات والمعايير والموجهات الخاصة بالتشخيص المعملي لكل معامل السودان، وهو المعمل المرجعي الأوحد في البلاد المسؤول عن إدارة الإمداد المعملي والمخزون المركزي.

وقد سمي باسم “السير- لي استاك” باشا سردار الجيش المصري وحاكم السودان آنذاك، الذي اغتيل في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1924 بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويقع معمل استاك في موقع متميز في قلب العاصمة الخرطوم، على مساحة كبيرة، وقرب مرافق حيوية منها القصر الجمهوري، وذكرت تقارير أن قناصة يعتلون سطحه الآن، ولم تتضح الجهة التي ينتمون إليها؛ مما أثار هذه المخاوف التي عبرت عنها منظمة الصحة العالمية.