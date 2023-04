منظمة الصحة تجري “تقييما معمقا للمخاطر” بعد سيطرة مسلحين على مختبر في السودان (فيديو)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تجري “تقييمًا معمقًا للمخاطر” الصحية بعد سيطرة أحد الطرفين المتحاربين في الخرطوم على مختبر توجد فيه عينات من أمراض معدية جدًّا مثل الحصبة والكوليرا.

وقال مايكل راين المكلف برنامج منظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الأربعاء “الفريق على الأرض فضلًا عن فرقنا المكلفة المخاطر البيولوجية والأمن البيولوجي، يجري تقييمًا معمقًا للمخاطر”.

"WHO has stocks of essential medicines, blood bags, supplies for surgery and trauma care waiting for delivery. But we need safe access to do that.

As always, the best medicine in this situation is peace."

–@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 26, 2023