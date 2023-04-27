مصر تعلن استقبال 16 ألف أجنبي من السودان منذ اندلاع الاشتباكات (فيديو)

أعلنت مصر، اليوم الخميس، استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان خلال الأيام القليلة الماضية منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن “الجهود المصرية لتسهيل عبور النازحين من الأراضي السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح في تسهيل عبور أكثر من 16 ألف مواطن من غير المصريين إلى البلاد حتى اليوم 27 أبريل/نيسان الجاري”.

وأوضح متحدث الخارجية أحمد أبو زيد في بيان أن “أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت 14 ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن 2000 مواطن أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية”.

وأشار إلى استمرار جهود “تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم”.

وأمس الأربعاء، أعلنت القاهرة إجلاء 1140 مصريًا من السودان برًا وجوًا، ليرتفع إجمالي العائدين إلى 2679.





وحتى ظهر الخميس، شرعت أكثر من 50 دولة في إجلاء رعاياها من السودان، إما برًا عبر مصر وإثيوبيا، أو بحرًا عبر ميناء بورتسودان، أو جوًا.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تستمر اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” راح ضحيتها 512 قتيلًا و4 آلاف و193 إصابة، بحسب وزارة الصحة السودانية.