قيس سعيّد يعيّن سفيرا تونسيا فوق العادة لدى سوريا (فيديو)

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيّد، عيّن اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية لدى سوريا.

وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل 11 عامًا احتجاجًا على حملة رئيس النظام السوري بشار الأسد القمعية على المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في عام 2011 التي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

ويأتي التعيين إثر زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى تونس، الأسبوع الماضي.

وكانت دمشق أعلنت عزمها تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت منذ بداية النزاع في سوريا.

وطلب سعيّد من وزارة الخارجية منذ نحو شهر بدء إجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق، وأتى ذلك بعد إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرًا أنه “ليس هناك ما يبرر” عدم تبادل السفراء بين البلدين.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها، كما علّقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق.

وفي عام 2012، لحقت تونس بركب دول عربية عدة، وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع دمشق خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

وفي عام 2015، اتخذت تونس أولى الخطوات الدبلوماسية تجاه سوريا مع تعيين ممثل قنصلي لها في دمشق.

وبرزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات لسفارتها فيها عام 2018، وزار رئيس النظام السوري بشار الأسد الإمارات مرتين منذ ذلك الحين، آخرها في مارس/آذار الماضي.