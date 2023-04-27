في أول ظهور بعد الوعكة الصحية.. أردوغان يدشن رسميا دخول تركيا “نادي دول الطاقة النووية”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن بلاده دخلت نادي دول الطاقة النووية في العالم، في أول ظهور له بعد وعكة صحية ألمت به، وغيبته يومين عن الظهور العلني.

وشهد أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عبر اتصال مرئي تزويد محطة “أق قويو” في ولاية مرسين التركية بأول وقود نووي.

وكان الرئيس التركي قد علّق مؤقتًا حملته الانتخابية بسبب وعكة صحية، مساء الثلاثاء، قبل نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات المقرَّر إجراؤها في 14 مايو/أيار.

وتوقفت فجأة مقابلة كان يجريها أردوغان مباشرة مع قنوات تلفزيونية محلية مساء الثلاثاء، بسبب عارض صحي ألمّ به.

وبعد التوقف المفاجئ للبث المباشر، عاد أردوغان إلى الهواء، وقال “أتمنى لكم الصحة. بالأمس واليوم كان هناك الكثير من العمل في الحملة، لذلك أُصبت بالتهاب في المعدة، حتى أنني فكرت في إلغاء البرنامج، ولكننا وعدنا وجئنا. أعتذر لكم ولمشاهدينا”، ثم أجاب عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وتسبب توقف البث في إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما جرى لأردوغان.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، إن الحالة الصحية لأردوغان “جيدة جدًا”، وقال قوجة إن التهاب المعدة والأمعاء الذي أصاب أردوغان “في تراجع”.

وخلال كلمته اليوم الخميس، أوضح أردوغان أن المحطة أصبحت منشأة نووية، قائلًا إن وحدات “آق قويو” جميعها ستدخل الخدمة تباعًا حتى عام 2028، وستوفر المحطة 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

وتابع: “لقد جعلنا تركيا من البلدان المستخدمة للطاقة النووية عبر محطة آق قويو بعد أن وصفت المفوضية الأوربية هذه الطاقة بالخضراء”.

وأشار إلى أن عدم تأثر محطة “آق قويو” النووية بالزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، مؤشر على مدى دقة أعمال البناء التي نفذها المهندسون والعمال المحليون.

وأردف: “محطة آق قويو النووية نتاج الاستثمار المشترك الأكبر لنا مع روسيا، وعند دخولها الخدمة بكامل طاقتها الاستيعابية سيتم إنتاج نحو 35 مليار كيلو واط ساعة من الكهرباء سنويًا”.

وأكد أردوغان أن محطة “آق قويو” ستسهم بخفض واردات تركيا من الغاز الطبيعي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويًا، وستؤثر إيجابيًا في زيادة دخلها القومي.

واستطرد: “على ضوء خبرتنا في مشروع محطة آق قويو، سنبدأ خلال أقرب فرصة بمحطتينا الثانية والثالثة المخطط إنشاؤهما في مناطق مختلفة”.