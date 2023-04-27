بدء تصويت أتراك الخارج في الانتخابات الرئاسية والتشريعية (فيديو)

بدأ المغتربون الأتراك -المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد- في ألمانيا وفرنسا والدنمارك بالتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، صباح اليوم الخميس.

وانطلقت عملية الاقتراع لأتراك ألمانيا عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في صناديق أقامتها البعثات التركية في 16 مدينة.

وفي فرنسا، توجّه المغتربون الأتراك منذ ساعات الصباح إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في 6 مدن.

كما أقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ عدد أتراك ألمانيا الذين يحق لهم التصويت مليونًا و501 ألف و152.

وتحتضن ألمانيا أكبر عدد من الناخبين الأتراك، تليها فرنسا بـ397 ألفًا و86، وهولندا بـ286 ألفًا و753.

كما بدأ المغتربون الأتراك في الدنمارك بالتصويت للانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، وأفادت وكالة الأناضول أن عملية التصويت بدأت الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدنمارك.

وسيدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في السفارة التركية لدى كوبنهاغن حتى 9 مايو/أيار المقبل.

ومن المقرر افتتاح صندوق بمدينة آرهوس يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، للتصويت حتى 1 مايو.

ويبلغ عدد الأتراك المقيمين في الدنمارك الذين يحق لهم التصويت 36 ألفًا و725 شخصًا.

فيما يتوجّه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل، لانتخاب مرشحيهم.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليونًا و113 ألفًا و941 ناخبًا، وفق اللجنة العليا للانتخابات التركية.





حالة أردوغان “جيدة جدًا”

في السياق، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن الحالة الصحية للرئيس رجب طيب أردوغان “جيدة جدًا”.

وقال قوجة في تصريحات بولاية قونية (وسط)، إن التهاب المعدة والأمعاء الذي أصاب الرئيس أردوغان “في تراجع”.

وأوضح أن أردوغان سيشارك في البرامج والفعاليات “خلال أقرب فرصة”.

وتعرّض الرئيس أردوغان لوعكة صحية، الثلاثاء، خلال لقاء تلفزيوني مباشر.

في وقت سابق الخميس، ظهر أردوغان بعد غياب ليومين بداعي المرض في كلمة ألقاها خلال مشاركته -عبر تقنية الفيديو- في حفل تزويد محطة “آق قويو” بأول وقود نووي، برفقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري في 14 مايو/أيار المقبل، بعد النظر في الطعون المقدمة ورفضها، لتنتهي القائمة عند 4 مرشحين فقط.

والمرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة هم الرئيس رجب طيب أردوغان عن “التحالف الجمهوري” الحاكم، ورئيس حزب “الشعب الجمهوري” كمال قليجدار أوغلو الذي يمثل المعارضة من خلال “تحالف الشعب”.

إضافة إلى زعيم حزب “البلد” المنشق عن “الشعب الجمهوري” محرم إنجه، والمرشح عن تحالف “أتا” القومي المتطرف سنان أوغان.