المغرب يعلن إجلاء 293 من رعاياه المقيمين في السودان

أعلنت السلطات المغربية إجلاء 293 شخصًا من رعاياها الموجودين في السودان، وذلك على خلفية القتال الدائر هناك.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “هبطت في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء (وسط غرب) الأربعاء، ثاني طائرة قادمة من السودان تقل 157 مغربيًا”.

وأوضحت أن هذه الرحلة “تأتي بعد أخرى مماثلة كان على متنها 136 مواطنًا”، لافتة إلى أن مجموع المغاربة الذين تم إجلاؤهم من السودان وصل إلى 293 شخصًا.

وكانت الطائرة الأولى التي تقل 136 شخصًا وصلت إلى مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، صباح الأربعاء.

والاثنين، أعلن المغرب بدء عمليات إجلاء مواطنيه من السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية فيه.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان الاثنين، إن “مصالح سفارة المملكة بالسودان قامت في مرحلة أولى بتنظيم قافلة برية (تضم مواطنين مغاربة) انطلاقًا من الخرطوم في اتجاه مدينة بورتسودان (شرق السودان)”.

وكان العاهل المغربي أمر بتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم.

وزادت عمليات إجلاء رعايا الدول العربية والغربية من السودان، الأربعاء، بعد دخول هدنة جديدة مساء الثلاثاء، حيز التنفيذ لمدة 72 ساعة بين طرفي النزاع في البلاد، بوساطة سعودية-أمريكية.

وأفاد بيان من الجيش السوداني، الأربعاء، بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أبدى موافقة مبدئية على اقتراح الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) تمديد الهدنة 72 ساعة وإرسال ممثل للجيش إلى جوبا عاصمة جنوب السودان لإجراء محادثات.

ويتضمن الاقتراح إرسال مبعوثين من الجيش ومن قوات الدعم السريع إلى جوبا لمناقشة التفاصيل.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.