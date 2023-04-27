السودان.. طرفا النزاع يوافقان على تمديد الهدنة وتواصل المعارك في الخرطوم ودارفور (فيديو)

أعلن الجيش السوداني، مساء الخميس، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية بناء على مساع أمريكية سعودية.

وقال الجيش في بيان “وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتبارًا من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية”.

وذكر البيان أن تجديد الهدنة جاء “بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع، وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا”.

ومنتصف ليلة 24 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية سعودية تنتهي منتصف ليلة اليوم الخميس، بهدف “فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وإجلاء البعثات الدبلوماسية”.

وأعرب الجيش السوداني عن أمله “أن يلتزم المتمردون بمتطلبات سريان الهدنة هذه المرة، وعدم خرقها كما جرى خلال الفترات الماضية من قصف للمؤسسات والمواقع العسكرية وتخريب للمرافق الحيوية، وتعريض لحياة وممتلكات المواطنين للخطر”.

بدورها أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة تبدأ عند منتصف هذه الليلة.

وأضافت في بيان لها عبر صفحتها على “فيسبوك”: “نشكر كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على جهودهما المستمرة منذ اندلاع الأزمة بالبلاد”.

تمديد وقف إطلاق النار

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده “تعمل بجدّ” مع طرفي النزاع في السودان، لتمديد الهدنة التي تنتهي مفاعيلها بنهاية اليوم.

وقال “نحن نعمل بجدّ لتمديد وقف إطلاق النار”.





واستبعد البيت الأبيض أي تحسن للوضع في السودان مناشدًا الأمريكيين المغادرة في غضون 48 ساعة.

وأضاف في بيان “نحن قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان والوضع قد يتفاقم في أي لحظة”.





معارك عنيفة

وتتواصل المعارك الدامية لليوم الثالث عشر في السودان حيث تعيش العاصمة الخرطوم على وقع القنابل وتبادل النيران، فيما يحتدم القتال في دارفور بغرب البلاد بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها.

وصباح الخميس، شهدت الخرطوم قصفًا من طائرات مقاتلة ومحاولات للتصدي لها على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال الذي اندلع بين طرفي النزاع منذ نحو أسبوعين، فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب بغرب السودان.





وأفاد شهود عيان في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بوقوع “اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة”.

وفر مواطنو الجنينة باتجاه الحدود السودانية التشادية لتجنب العنف، على ما أضاف الشهود.





وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة، حيث أفاد أطباء بمقتل طبيب برصاصة طائشة.

ومنذ 15 أبريل الجاري، تستمر اشتباكات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها 512 قتيلًا و4 آلاف و193 إصابة، بحسب وزارة الصحة السودانية، الأربعاء.