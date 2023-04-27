أسرة يمنية في الخرطوم: السودانيون يتضامنون معنا ويزودننا بالطعام والمياه (فيديو)

ذكرت أسرة يمنية تعيش في العاصمة السودانية الخرطوم أن “السودانيين كرمهم بكرم النيل، لا يتوقف”، مناشدة الجيش والدعم السريع “بالله والرحم أن يؤمنّوا أهلهم، وأن يوقفوا الحرب”.

وقال الدكتور ياسر الحسامي، رب الأسرة في لقاء مع الجزيرة مباشر، إنه رغم أنهم يقيمون في منطقة قريبة من القصر الجمهوري، إلا أنه قرر وأسرته أن يبقوا، ولا يتركوا البلاد، مثلهم مثل بقية إخوانهم السودانيين، يعيشون معهم ويموتون معهم، على حد وصفه.

وأكد أن الماء متوافر وإمدادات الطعام والدواء، دون مشاكل كبيرة، خاصة وأن رفاقه السودانيين يمدونه بما يريد.

وذكر الحسامي، أن السودانيين كبقية شعوب العالم لا يريد أحد منهم الحرب، موجهًا نصحه للجميع بوقف القتال والدعوة إلى الصراع، حيث تركز بعض وسائل التواصل الاجتماعي على المشاكل بينما الأمور أفضل مما تبدو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن أصدقاءه السودانيين أمدوه بكل ما يمكن من المواد الغذائية، والإمدادات المطلوبة من دقيق وطعام وماء.

ووجّه رسالة للشعب السوداني بأن يتقوا الله في أنفسهم، مضيفًا أن “ما حيرني أن قوات الدعم السريع والجيش أمنّوا الأجانب لإجلاء مواطنيهم، إلا أنهم لا يؤمنّون أهليهم وشعبهم، وإخوانهم المسلمين”.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وشكا العديد من الأشخاص الأوضاع الصعبة ونقص الخدمات، موجهين انتقادات شديدة اللهجة إلى طرفي النزاع في السودان، البرهان وحميدتي.