تونسيون يصلون جوا إلى بلادهم بعد إجلائهم من السودان عبر مصر (فيديو)

وصلت إلى مطار قرطاج الدولي مساء الأربعاء طائرة على متنها 46 شخصًا مخصّصة لإجلاء تونسيين مقيمين من السودان.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أعلنت أنّ عملية إجلاء أفراد الجالية التونسية في السودان انطلقت فجر الاثنين 24 نيسان/أبريل 2023.

وقالت وزارة الدفاع التونسية، الثلاثاء، إنه تم إرسال طائرة نقل عسكرية إلى مطار أسوان في جنوب مصر، لإجلاء الرعايا التونسيين الذين عبروا إلى مصر من السودان.

وقال أحد الذين تم إجلاؤهم إن “عملية الإجلاء كانت ميسرة، ولم نواجه أي مشكلة لا من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع”، مشيرًا إلى سرعة استجابة سفارة بلاده وتعاونها معهم.

فيما وصفت امرأة تم إجلاؤها الرحلة بالخطيرة، وقالت إن الرحلة كانت بالتنسيق مع السفارة، حيث تم الاتفاق على التجمع والانطلاق من نقطة معينة، مشيرة إلى أن التحدي كان هو الوصول إلى تلك النقطة المتمثلة في فندق بالخرطوم.

وأشارت إلى أنه بعد التجمع انطلق الجميع إلى نقطة أخرى، لركوب باص آخر يصل بهم إلى مصر.

وبيّنت أنه خلال الطريق الطويل الذي يتجاوز 1300 كم، كانوا معرضين لكافة أنواع قطع الطريق، لافتة إلى أنهم شاهدوا باصات أخرى تم إطلاق النار عليها ونهبها، وهو الأمر الذي كانوا يتخوفون منه.

يشار إلى أن هناك 110 تونسيين مقيمين في السودان.

والسبت، بدأت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في العاصمة الخرطوم.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما.