البيت الأبيض يؤكد مصرع أمريكي ثان خلال الاشتباكات في السودان

قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن أمريكيًا ثانيًا لقي حتفه في السودان، الثلاثاء، في ظل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأكد جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض للصحفيين الوفاة، وأضاف “ما زلنا نوضح على أعلى المستويات في حكومتنا لقيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أنهم مسؤولون عن ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين”.

وأشار إلى أن العنف تراجع بشدة في السودان، وأن الولايات المتحدة تعمل بنشاط لتسهيل إجلاء عدد صغير من الأمريكيين الراغبين في مغادرة البلاد.

وكانت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان قالت في بيان، إن الدكتور بشرى ابن عوف سليمان، وهو طبيب سوداني أمريكي قُتل في العاصمة السودانية، الثلاثاء.

ووفقًا للجنة، فإن بشرى كان أستاذًا للطب الباطني ومديرًا لكلية الطب بجامعة الخرطوم، أقدم كليات الطب في السودان، وشغل بشرى منصب المدير المحلي للجمعية الطبية السودانية الأمريكية (SAMA) في البلاد.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام، مقتل أمريكي في السودان، خلال الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

كما أعلنت فجر الأحد تنفيذها عملية إخلاء من طراز نوعي بإرسال طائرة عمودية مدعومة بنحو 6 طائرات أمّنتها قوات جوية خاصة بمساعدة إثيوبيا التي يسّرت تزويد الطائرة بالوقود.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.