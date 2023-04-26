“نعاني الأمرّين”.. استغاثة طلاب يمنيين عبر الجزيرة مباشر لإجلائهم من السودان (فيديو)

أطلق طلاب يمنيون نداء استغاثة عبر الخط الساخن على الجزيرة مباشر، للمساعدة في سرعة إجلائهم من السودان الذي يشهد اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الجاري.

وقال أحد الطلاب “نداء استغاثة إلى المنظمات الخيرية والإنسانية، إلى رجال المال والأعمال، نناشدكم أبناء الجالية اليمنية في الخرطوم، أبناؤكم الطلاب يرفعون إليكم نداء استغاثة وهم يعيشون تحت رحمة الرصاص وقسوة الطائرات وأصوات المدافع، ليس لديهم ما يعينهم بعد الله عز وجل إلا أنتم أيها الخيّرون”.

وأضاف “وقد أرسلنا برقيات إلى حكومتنا دون جدوى بل تملّصوا، وكان أول من غادر هذه البلاد هم سفارتنا، وتركونا دون مأوى وكأن الأمر لا يعنيهم”.

وتابع “أبناؤكم الطلاب كما ترونهم يعانون الأمرّين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ليس لهم إلا الله، وكانت الحكومة قد وعدت بإرسال مبالغ لإجلاء الطلاب اليمنيين، ولكن عندما تجمّع الناس سفروا بعض الطلاب والباقي يجلس في بيته بحجة أن المبالغ لم تصل”.

وأوضح “اليوم اجتمعت بعض الأسر من أجل إجلائهم إلى ود مدني ومن ثم إلى بورتسودان، ولكن عندما وصلوا إلى أماكن التجمع تم إبلاغهم بإلغاء الترحيل”.

وفي ختام كلمته، ناشد الإعلاميين والصحفيين وناشطي منصات التواصل أن يوصلوا مناشدات الطلاب الذين يعيشون في مكان يشبه الصحراء، بلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات، مع اختفاء المواد الأساسية.

وكانت 6 دول عربية (مصر والإمارات والأردن وليبيا واليمن والصومال) قد أعلنت إجلاء مواطنيها من السودان على وقع الاشتباكات الدامية التي راح ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى.