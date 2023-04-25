“نريد أن نعيش ونتعلم”.. مواطن سوداني يناشد البرهان وحميدتي عبر الجزيرة مباشر وقف الحرب (فيديو)

بوجه يملؤه الغضب والشعور بالحزن على حال البلاد، وجّه مواطن سوداني انتقادات شديدة اللهجة إلى طرفي النزاع في السودان، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقال المواطن للجزيرة مباشر “يا حميدتي ويا برهان، أنا جبر الدار خير الله من الأبيض جنوب الخرطوم، والله ربنا هيسألكم، والله ربنا هيسألكم، والله ربنا هيسألكم”.

وشدد في البداية على ضرورة إذاعة هذا الفيديو عبر شاشات الجزيرة، وقال “انقليه مباشرة لو كنتِ صادقة يا قناة الجزيرة بدون حذف”.

وأضاف “الشعب لا يريد الحرب، الشعب يريد أن يعيش، يريد أن يتعلم، يريد أن يتعالج، الشعب يريد أن يعيش كما يعيش سكان العالم، ماذا ينقص بلدنا السودان؟”.

وأوضح “نحن نعاني بشدة، وهذه المسؤولية واقعة على البرهان وحميدتي والمسؤولين والسياسيين، ما هو ذنبنا؟ مواطن بلده كلها خيرات، وكلها أنعام”.

وانتقد أيضًا نشوب الحرب في شهر رمضان الكريم، وقال “لماذا اختاروا الحرب في وقت نحن صائمون فيه؟ أولادنا جوعى ومرضى، كل شيء ناقص عندنا بالرغم من أن بلدنا فيه الخير”.

وأشار إلى أوراق في يده، وقال “أنا في العراء في الشارع، وجميع من حولي أبنائي، وأنا أنظم حصول أهل المنطقة على الخبز، من الساعة الثالثة صباحًا وأنا في العراء، من أين آتي لهم بالخبز؟”

واختتم حديثه “يا حميدتي ويا برهان ويا مسؤولين، أنتم جميعًا مسؤولون أمام الله”.

ويشهد السودان معارك ضارية، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الجاري، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.

وتسبب القتال الدائر في أزمة إنسانية، وأدى إلى مقتل 420 شخصًا، وحرمان ملايين السودانيين من الخدمات الأساسية.