موديز: استمرار التوتر في السودان يؤثر سلبا على تصنيف مصر وإثيوبيا وتشاد

قالت وكالة (موديز) الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن التوترات الأمنية في السودان ستكون لها تبعات سلبية على تصنيف دول الجوار في حال استمرار الصراع.

وذكرت الوكالة في بيان أن امتداد الاشتباكات في السودان لمدة مطولة، يُمثل خطرا متزايدا، وسيكون لديه تأثير ائتماني سلبي على البلدان المجاورة مثل إثيوبيا وتشاد ومصر، لا سيما على صعيد البنوك المنكشفة على ديون هذه الدول.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تتواصل في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح، معظمهم من المدنيين.

وأشارت وكالة التصنيف الدولية إلى أن فرضية تطور الصراع إلى حرب أهلية طويلة، وما ينجم عنها من دمار البنية التحتية وتدهور الأوضاع الاجتماعية، سيؤدي إلى عواقب اقتصادية طويلة المدى على السودان ودول الجوار والبنوك المرتبطة بقروض مع تلك الدول.

وأضافت أن “أي امتداد إلى البلدان المجاورة أو تدهور عام في البيئة الأمنية للمنطقة، من شأنه أن يثير مخاوف متصاعدة لجودة أصول البنوك”.

ويعاني السودان أوضاعا اقتصادية ومعيشية سيئة للغاية، وسط نسب تضخم بلغت في عام 2022 أكثر من 350% قبل أن تتراجع إلى متوسط 50%.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز)، يوم الجمعة الماضي، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من “مستقر” إلى “سلبي” بسبب “الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية” تتوقعها بشأن المالية العامة.

وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023 وكذلك 2024، يُقدَّر بـ17 مليار دولار و20 مليارا على التوالي.

وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013 العام الذي تولى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد إطاحة محمد مرسي الذي كان قد انتُخب قبل عام.

وأطلق السيسي سلسلة من المشروعات الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، تسببت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.