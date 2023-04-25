عملاقة الشحن “ميرسك” توقف الحجوز إلى السودان مع تفاقم الوضع الأمني والإنساني

قالت مجموعة (مولر -ميرسك) العملاقة لشحن الحاويات، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت تلقي حجوز جديدة لشحن البضائع إلى السودان بسبب الاشتباكات الدائرة في البلاد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأشارت الشركة الدنماركية إلى أنها تراقب الوضع وتبحث عن حلول لتحقيق الاستقرار في خدمات سلاسل التوريد الخاصة بها هناك.

وعلقت الشركة في بيان على الوضع في السودان بقولها “هذه الظروف الحالية استدعت قيامنا بوقف تلقي حجوز جديدة في الوقت الحالي حتى يتحسن الوضع”.

الأمم المتحدة تؤكد التزامها تجاه السودان https://t.co/tqyNZvK8bm — Volker Perthes (@volkerperthes) April 24, 2023

ويأتي ذلك في ظروف عصيبة تمر بها البلاد -التي كانت تعاني أصلًا من أزمات معيشية خانقة في ظل وضع سياسي متوتر- بسبب الاشتباكات الجارية حاليًّا التي خلفت مئات من القتلى والجرحى.

وأكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصًا حادًّا في الماء والغذاء والدواء في السودان جراء الاشتباكات، ودعت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إلى تأمين مساعدات عاجلة عند الحدود مع السودان.

Continued clashes in #Sudan are leading to acute shortages of food, water, medicines and fuel. Prices of essential items have skyrocketed. The fighting must stop. People need access to urgent aid and basic services. — UN Humanitarian (@UNOCHA) April 24, 2023

مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية

وتزداد المخاوف من انهيار الأوضاع الإنسانية في السودان مع استمرار المواجهات، في ظل اعتماد الملايين هناك على المنظمات الإنسانية والدولية لتأمين احتياجاتهم الضرورية.

ومع استمرار القتال بين طرفي المكون العسكري في السودان، يعيش المدنيون أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة مع انقطاع المياه والكهرباء، ووقف العديد من المنظمات الدولية عملها، لعدم ضمان سلامة الموظفين والمتطوعين.

Today I called on Security Council members to exert maximum leverage to end the violence in Sudan, restore order and return to the path of the democratic transition. We must all do everything within our power to pull Sudan back from the edge of the abyss. pic.twitter.com/nJCYgi1WNM — António Guterres (@antonioguterres) April 24, 2023

وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان السودان، أو ما يقدر بنحو 15.8 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023، كما يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من 5 ملايين شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

من جانبها قدرت هيئات إغاثية، من أن عدد السودانيين المفتقدين للأمن الغذائي بلغ نحو 11.7 مليون شخص، من بينهم 8.2 ملايين يعتمدون على المنظمات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الغذائية.

وشددت الأمم المتحدة على الحاجة الماسة إلى توقف القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع لأغراض إنسانية حتى يصل الجرحى والمرضى المدنيون إلى المستشفيات.

وتحذر المنظمات الإنسانية الأطراف المتقاتلة في السودان من أن الأوضاع الإنسانية قد تسوء بشكل أكبر إذا لم يتم ضمان ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات إلى من يحتاج إليها ولإجلاء المدنيين الجرحى والعالقين في منازلهم.

ودعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي والوفاء بالتزاماتهما التي تحتم حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع موظفي الأمم المتحدة والمرتبطين بها ومقارها وأرصدتها.