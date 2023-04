عملاقة الشحن “ميرسك” توقف الحجوز إلى السودان مع تفاقم الوضع الأمني والإنساني

قالت مجموعة (مولر -ميرسك) العملاقة لشحن الحاويات، اليوم الثلاثاء، إنها أوقفت تلقي حجوز جديدة لشحن البضائع إلى السودان بسبب الاشتباكات الدائرة في البلاد بين قوات الجيش والدعم السريع.

وأشارت الشركة الدنماركية إلى أنها تراقب الوضع وتبحث عن حلول لتحقيق الاستقرار في خدمات سلاسل التوريد الخاصة بها هناك.

وعلقت الشركة في بيان على الوضع في السودان بقولها “هذه الظروف الحالية استدعت قيامنا بوقف تلقي حجوز جديدة في الوقت الحالي حتى يتحسن الوضع”.

ويأتي ذلك في ظروف عصيبة تمر بها البلاد -التي كانت تعاني أصلًا من أزمات معيشية خانقة في ظل وضع سياسي متوتر- بسبب الاشتباكات الجارية حاليًّا التي خلفت مئات من القتلى والجرحى.

وأكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن هناك نقصًا حادًّا في الماء والغذاء والدواء في السودان جراء الاشتباكات، ودعت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إلى تأمين مساعدات عاجلة عند الحدود مع السودان.

Continued clashes in #Sudan are leading to acute shortages of food, water, medicines and fuel. Prices of essential items have skyrocketed.

The fighting must stop. People need access to urgent aid and basic services.

— UN Humanitarian (@UNOCHA) April 24, 2023