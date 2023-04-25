طفلة سودانية توجه رسالة إلى دول غربية عبر الجزيرة مباشر (فيديو)

وجهت طفلة سودانية رسالة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية التي أجْلت رعاياها من السودان على وقع الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت الطفلة سمر في فيديو أرسلته إلى الجزيرة مباشر عبر الخط الساخن “مرحبًا، اسمي سمر محمد التجاني إبراهيم، عمري 8 سنوات، رسالتي موجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا وبريطانيا والصين”.

وأضافت “أتفهم إجلاء رعاياكم، ولكن كان يجب تحميل أي طائرة أو باخرة بمعدات طبية وأدوية قبل إجلاء رعاياكم”.

ويعاني القطاع الطبي في السودان بشكل كبير جراء الاشتباكات، وخرجت مستشفيات عدة من الخدمة تمامًا، في حين اشتكت المستشفيات التي ما زالت تعمل من قلة المعدات والأدوية.

ثم وجهت الطفلة انتقادها إلى الدول العربية بلهجة يملؤها الأسى، ولم تعرف ماذا تقول، واكتفت بإلقاء اللوم فقط “ماذا أقول للدول العربية؟ لا شيء، يا الله أرجوك احفظ السودان، أنا أحب السودان، أفتخر بكوني سودانية”.

إجلاء الرعايا الأجانب

ومنذ عطلة نهاية الأسبوع، تسارعت عمليات إجلاء آلاف الرعايا والدبلوماسيين الأجانب من السودان بمختلف وسائل النقل البري والبحري والجوي على وقع الاشتباكات.

وبينما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحًا لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، تجري عمليات إجلاء عدة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومترًا من العاصمة.

ويشهد السودان معارك ضارية، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الجاري، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع لكل منهما.

ووفق الأمم المتحدة، أمس الاثنين، فإن 427 شخصًا قُتلوا وأصيب أكثر من 3700 نتيجة الصراع في السودان.

وضع المستشفيات

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر السوداني أسامة أبو بكر، قد كشف عن المعاناة الكبيرة التي تواجه المنظمات الإغاثية بالسودان في الوقت الحالي، وكذلك حالة المستشفيات المزرية.

وقال أبو بكر في تصريحات للجزيرة مباشر، الأحد الماضي، إن أوضاع المستشفيات بالخرطوم في حالة مزرية للغاية، وتزيد يوميًّا نسبة المستشفيات التي تخرج من الخدمة تمامًا بسبب قربها من مناطق الاشتباكات أو نتيجة قصفها مباشرة.

وهو ما أكده مدير الطوارئ الإقليمي في منظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، الذي قال للجزيرة مباشر إن “هناك انهيارًا كاملًا للوضع الصحي في السودان”، موضحًا خروج أكثر من 50 مستشفى من الخدمة تمامًا.

وأضاف “المقلق هو الهجمات التي تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية، بل إن هناك قوات عسكرية تحتل بعض المراكز الصحية، وهو اختراق للقانون الدولي”، موضحًا أن الطواقم الطبية مستهدَفة أيضًا، وقد لقي 11 طبيبًا وممرضًا حتفهم بسبب هذه الاشتباكات.