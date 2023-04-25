شرطة الاحتلال تعتقل شابة تركية قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى (فيديو)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة تركية من المسجد الأقصى المبارك، واقتادتها بقوة إلى خارج الحرم القدسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابة التركية أوزغيجان موتلو (24 عامًا)، من محيط مصلى باب الرحمة، لرفضها الابتعاد عن محيطه.

#YENİ🔴

İsrail Güçleri Kudüs'te ibadet eden Türk vatandaşı bir kadını tutuklandı. pic.twitter.com/HBhsLx8JnZ — Emin Enes Medya (@eminenesmedya) April 25, 2023

واقتاد رجال شرطة الاحتلال الشابة التركية بالقوة إلى خارج الأقصى، وأفادت الوكالة الفلسطينية بأنها محتجزة في مركز تحقيق وتوقيف “القشلة”.

وأظهر مقطع فيديو التقطته صديقة لأوزغيجان، أنها كانت تجلس على كرسي وتقرأ القرآن الكريم عندما داهمها رجال شرطة الاحتلال وطلبوا منها ترك المكان.

Kur'an okurken tutuklanan bir Türk kardeşimiz.

İsrail yine durmuyor yine, bir süre gündeme geliyor herkes paylaşıyor falan ondan sonra tekrar unutuluyor ama orada zulüm devam ediyor, nolur artık bir şeyler yapılsın.#kudues #mescidiaksayasahipcik #Israel pic.twitter.com/lPaDfVPQRN — 𝓡𝓮𝔂𝔂𝓪𝓷 (@reyyyan0) April 25, 2023

وفي الوقت الذي كانت فيه شرطة الاحتلال تطلب من الشابة التركية وصديقاتها مغادرة المكان، كانت تؤمن اقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى.

وسلطت صديقة أوزغيجان عدسة الكاميرا على المستوطنين قائلة “إذا كان هؤلاء سياحًا فنحن أيضًا سائحون. ما الفرق بيننا وبينهم؟”.

ونزعت شرطة الاحتلال من الشابة التركية حقيبة يدها ورفضت إعادتها إليها، وبينما كانت أوزغيجان تحاول استرجاع حقيبتها اعتقلها شرطيان إسرائيليان واقتاداها بعنف إلى خارج ساحات المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.

بسبب تواجدها في محيط باب الرحمة.. قوات الاحتلال تعتقل شابة تركية من المسجد الأقصى المبارك وتقتادها إلى جهة باب الأسباط pic.twitter.com/s0TPb91mbf — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) April 25, 2023

وواصلت صديقة أوزغيجان توثيق الواقعة، مؤكدة أن كل ما فعلنه هو دخولهن محيط مصلى الرحمة.

وأفادت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية لم تجب على استفساراتها بشأن الحادثة.

وصباح الاثنين، اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية “باب الرحمة” ومنعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول، دون توضيح الأسباب.

الاحتلال يعتقل شابة تركية من داخل مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى. pic.twitter.com/yja9nod4J2 — شبكة قدس فيد (@quds_feed) April 25, 2023

وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت مصلى باب الرحمة، السبت، وقامت بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء المركبة داخله.

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان عمل المعتكفون على توصيل شبكة الكهرباء إلى المصلى مع استمرار السلطات الإسرائيلية في منع ترميمه. ويقول مقدسيون إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاع هذا المصلى من المسجد.

ويقع مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، وظل محل صراع بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية طوال عقود، ثم أعيد افتتاحه في فبراير/ شباط 2019 فيما عُرف بـ”هبة باب الرحمة” بعد إغلاق استمر قرابة 16 عامًا.