سياسة|فلسطين

شرطة الاحتلال تعتقل شابة تركية قرب مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى (فيديو)

شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابة تركية من باب الرحمة (الأناضول)
25/4/2023-|آخر تحديث: 25/4/202304:45 PM (مكة المكرمة)

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابة تركية من المسجد الأقصى المبارك، واقتادتها بقوة إلى خارج الحرم القدسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابة التركية أوزغيجان موتلو (24 عامًا)، من محيط مصلى باب الرحمة، لرفضها الابتعاد عن محيطه.

واقتاد رجال شرطة الاحتلال الشابة التركية بالقوة إلى خارج الأقصى، وأفادت الوكالة الفلسطينية بأنها محتجزة في مركز تحقيق وتوقيف “القشلة”.

وأظهر مقطع فيديو التقطته صديقة لأوزغيجان، أنها كانت تجلس على كرسي وتقرأ القرآن الكريم عندما داهمها رجال شرطة الاحتلال وطلبوا منها ترك المكان.

وفي الوقت الذي كانت فيه شرطة الاحتلال تطلب من الشابة التركية وصديقاتها مغادرة المكان، كانت تؤمن اقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى.

وسلطت صديقة أوزغيجان عدسة الكاميرا على المستوطنين قائلة “إذا كان هؤلاء سياحًا فنحن أيضًا سائحون. ما الفرق بيننا وبينهم؟”.

ونزعت شرطة الاحتلال من الشابة التركية حقيبة يدها ورفضت إعادتها إليها، وبينما كانت أوزغيجان تحاول استرجاع حقيبتها اعتقلها شرطيان إسرائيليان واقتاداها بعنف إلى خارج ساحات المسجد الأقصى عبر باب الأسباط.

 

وواصلت صديقة أوزغيجان توثيق الواقعة، مؤكدة أن كل ما فعلنه هو دخولهن محيط مصلى الرحمة.

وأفادت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية لم تجب على استفساراتها بشأن الحادثة.

وصباح الاثنين، اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية “باب الرحمة” ومنعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول، دون توضيح الأسباب.

وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت مصلى باب الرحمة، السبت، وقامت بكسر أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء المركبة داخله.

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان عمل المعتكفون على توصيل شبكة الكهرباء إلى المصلى مع استمرار السلطات الإسرائيلية في منع ترميمه. ويقول مقدسيون إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاع هذا المصلى من المسجد.

ويقع مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، وظل محل صراع بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية طوال عقود، ثم أعيد افتتاحه في فبراير/ شباط 2019 فيما عُرف بـ”هبة باب الرحمة” بعد إغلاق استمر قرابة 16 عامًا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية