رسميا.. جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسميًّا ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة لعام 2024، التي من الممكن أن يواجه فيها مجددًا دونالد ترمب.

ونشر بايدن مقطع فيديو على حسابه في تويتر، شاركت فيه نائبته كامالا هاريس، وكتب معلقًا “كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية، أعتقد أن هذا هو نحن”، وأضاف “وهذا هو سبب ترشحي لولاية ثانية رئيسًا للولايات المتحدة”.

وبدأ الفيديو بلقطات للاحتجاجات التي وقعت في مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021، حين اقتحم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب المبنى لدعم محاولته قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز فيها منافسه جو بايدن.

وشدد بايدن خلال كلمته في الفيديو على “النضال الذي لا يزال جاريًا” -حسب قوله- من أجل الحرية والديمقراطية، وقال “فلننجز العمل!”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023