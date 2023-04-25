رسميا.. جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، رسميًّا ترشحه لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة لعام 2024، التي من الممكن أن يواجه فيها مجددًا دونالد ترمب.

ونشر بايدن مقطع فيديو على حسابه في تويتر، شاركت فيه نائبته كامالا هاريس، وكتب معلقًا “كل جيل لديه لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديمقراطية والحريات الأساسية، أعتقد أن هذا هو نحن”، وأضاف “وهذا هو سبب ترشحي لولاية ثانية رئيسًا للولايات المتحدة”.

وبدأ الفيديو بلقطات للاحتجاجات التي وقعت في مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021، حين اقتحم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب المبنى لدعم محاولته قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز فيها منافسه جو بايدن.

وشدد بايدن خلال كلمته في الفيديو على “النضال الذي لا يزال جاريًا” -حسب قوله- من أجل الحرية والديمقراطية، وقال “فلننجز العمل!”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

وأضاف بايدن “الحرية الشخصية أساسية لنا نحن الأمريكيين، ليس هناك أي شيء أكثر أهمية وأكثر قداسة منها”، مضيفًا “كان هذا عمل ولايتي الأولى أن أقاتل من أجل ديمقراطيتنا”.

وركّز الفيديو على إظهار العديد من الأمريكيين ذوي البشرة السوداء، في انتقاد غير مباشر لمنافسه ترمب الذي يعتز بالعرق الأبيض، ووُجّه إليه العديد من “الاتهامات بالعنصرية”.

ولم يتوقف بايدن خلال الفترة الماضية، وهو ما أشار إليه في الفيديو، عن التذكير بالإصلاحات الطموحة التي اعتُمدت بمبادرة منه لإعادة الصناعة إلى الولايات المتحدة، واجتذاب التكنولوجيا المتقدمة، وتسريع انتقال الطاقة، وتحديث البنى التحتية، و”إعطاء نفحة هواء” للطبقة الوسطى، كما يردد في كثير من الأحيان.

الأكبر سنًّا بتاريخ أمريكا

ويرى مراقبون أن العائق الرئيسي أمام المرشح الديمقراطي، هو عمره الكبير، إذ لم يسبق أن انتخب الأمريكيون رئيسًا عمره 81 عامًا، كما لم يسبق أن طلب مرشح منهم منحه ولاية جديدة للبقاء في البيت الأبيض حتى بلوغه أكثر من 85 عامًا.

ودائمًا ما تحاول الإدارة الأمريكية طمأنة الشعب بشأن صحة الرئيس، خاصة بعد كل شائعة تطلقها المعارضة عن قدراته الذهنية. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وفبراير/شباط 2023، خضع الرئيس لفحوص طبية خلصت إلى أنه “بصحة جيدة”.

رهان بايدن

ويراهن بايدن على أدائه وعلى وضع الاقتصاد الجيد والوظائف، لكن لا شيء من كل هذا يثير حماسة الكثير من الأمريكيين الذين يواجهون ارتفاعًا كبيرًا في التضخم.

كما يراهن فريق بايدن على أنه في أقل من سنتين، ستُنسب الطرق المحسَّنة والأدوية الأقل ثمنًا وافتتاح المصانع الى أداء الرئيس الديمقراطي.