بدء هدنة لمدة 72 ساعة في السودان بوساطة أمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان “عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الـ48 الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بدءا من منتصف ليل 24 أبريل (نيسان)، ويستمر لمدة 72 ساعة”.

وأضاف “خلال هذه المدة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار”.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ 10 أيام.

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2023