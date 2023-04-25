بدء هدنة لمدة 72 ساعة في السودان بوساطة أمريكية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء.

وقال بلينكن في بيان “عقب مفاوضات مكثفة على مدار الساعات الـ48 الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بدءا من منتصف ليل 24 أبريل (نيسان)، ويستمر لمدة 72 ساعة”.

وأضاف “خلال هذه المدة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار”.

وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة تعمل أيضا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى أعمال عنف دامية مستمرة منذ 10 أيام.

Following intense negotiations, the SAF and RSF have agreed to implement and uphold a 72-hour nationwide ceasefire starting midnight, April 24. We welcome their commitment to work with partners and stakeholders for permanent cessation of hostilities and humanitarian arrangements. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2023

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش وقوات الدعم السريع راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

بدورها، قالت قوات الدعم السريع إنها وافقت على هدنة مع الجيش السوداني لمدة 72 ساعة بوساطة أمريكية، تبدأ منتصف الليل لتسهيل الجهود الإنسانية.

وأضافت في بيان “نؤكد التزامنا خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، ونحذر من استمرار خروقات الطرف الثاني المستمرة في عدم الالتزام بالهدنة”.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية عبر البر والبحر والجو.

وبينما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحا لاقتتال عنيف، تجري عمليات إجلاء عدة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومترا من العاصمة.

القوى المدنية ترحّب

بدورها، رحّبت القوى المدنية المُوقعة على الاتفاق الإطاري بالهدنة المعلنة لمدة 3 أيام بعد “مجهودات مقدَّرة” من الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعت القوى المدنية في بيان إلى استثمار هذه الهدنة في مناقشات للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بصورة دائمة، تمهيدا لحل سلمي ينهي هذه “الحرب اللعينة”.

وأضاف البيان “إننا نثمن الجهد الذي قامت به الولايات المتحدة، ونشد على أيدي قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بعد استجابتهما لهذه المبادرة، ونشجعهم على ضرورة الالتزام بها والامتناع عن أي أفعال عدائية، ونطالبهم بتيسير الوصول إلى المستشفيات والخدمات الأساسية للناس الذين عصفت بهم الحرب وزادت معاناتهم”.

وأكد البيان ضرورة استعادة المسار السياسي السلمي طريقا لمعالجة القضايا الوطنية الرئيسية.