المتحدث باسم العملية السياسية في السودان: نحن بصدد مبادرة شاملة لوقف الحرب بدعم أمريكي (فيديو)

قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف إن القوى السياسية في البلاد بصدد بلورة مبادرة شاملة تحوي آليات عملية لوقف فوري لإطلاق النار، وإنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال ساعات قليلة مقبلة.

وأضاف يوسف في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر، الاثنين، أن الولايات المتحدة هي صاحبة المبادرة، وأنه تم التنسيق مع القوى السياسية السودانية والجيش وقوات الدعم السريع إلى جانب القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد السوداني.

وأوضح يوسف أن ميزة هذه المبادرة كونها “لا تقف عند تفاصيل وقف الحرب فقط، بل إنها ستأخذ بعين الاعتبار الأسباب الإنسانية لوقف الاقتتال، مع التأكيد على مناقشة القضايا الخلافية بين الجيش وقوات الدعم السريع، والعمل على فرض آليات وقف إطلاق النار والتحقق منه”.

خالد عمر المتحدث باسم العملية السياسية في #السودان: سيتم الإعلان عن هدنة جديدة لمدة 72 ساعة بمبادرة من #الولايات_المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/33HNaywbsk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2023

وقال يوسف “إننا ندعم جميع الوساطات، ونعتبر أن أي وساطة لكي تنجح يجب أن تتوفر على الكثير من الدعم الإقليمي والدولي، وتبتعد قدر الإمكان عن الدفاع أو الانحياز إلى طرف ضد طرف آخر”.

وشدد المتحدث باسم العملية السياسية على أن الحرب الدائرة في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى “هي شأن داخلي، ويجب تسويته داخل السودان”.

وأضاف “نعي جيدا أن هذه الحرب لها امتداداتها خارج حدود السودان، ونحن نرحب بأي وساطات لحقن الدم السوداني”.

عاجل | خالد عمر المتحدث باسم العملية السياسية في #السودان: الجديد في المبادرة المرتقبة أنها أكثر شمولية وتحوي آليات للتحقق من عدم خرق وقف إطلاق النار — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) April 24, 2023

وأوضح يوسف أن موقف جميع القوى السياسية في السودان واضح، ويقوم على رفض الحرب ومنح أبناء الشعب السوداني فرصة التعبير عن الموقف الجماعي من خلال انتخاب حكومة مدنية وعودة طرفي المكون العسكري إلى مهامهم الأصلية.

وكشف يوسف أن الخلافات بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) ليست جديدة، وقد ظهرت بعض تفاصيلها قبل إجراءات 25 أكتوبر/تشرين الأول.

وحوّلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم التي يقطنها 5 ملايين نسمة إلى ساحة معارك لم تفلح فيها محاولات التهدئة.