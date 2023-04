اشتباكات السودان.. تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الجديدة واستمرار إجلاء الأجانب (فيديو)

بينما يترقب السودانيون، اليوم الثلاثاء، تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار برعاية أمريكية، تبادل الجيش وقوات الدعم السريع الجيش الاتهامات بخرق الهدنة الجديدة مع دخول المعارك الدامية يومها الـ11 وسقوط مئات القتلى.

وقال الجيش السوداني في بيان أنه “بالرغم من سريان الهدنة لمدة 72 ساعة التى وافقت عليها القوات المسلحة إلا أننا نرصد الكثير من الخروقات التي تقوم بها المليشيا المتمردة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم”.

وعدد الجيش خروقات الدعم السريع مشيرًا إلى استمرار التحركات العسكرية للمتمردين داخل وخارج العاصمة لتنفيذ عمليات واسعة النطاق بالخرطوم، كما لم يتوقف نشاط مجموعات القناصة التي نشرتها الدعم السريع على أسطح البنايات بمناطق متفرقة من العاصمة والولايات.

أيضًا الحركة الكثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفي الجيلي بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفي لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد، وأكد بيان الجيش كذلك على التعديات الكثيرة لقوات الدعم السريع على مقار البعثات الدبلوماسية، مشددًا على أن الجيش رغم التزامه بالهدنة إلا أنه يحتفظ بالحق الكامل في التعامل مع هذه الخروقات الخطيرة.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع في بيان إن الجيش السوداني هاجم بالمدافع ارتكاز قواتها بالقصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وفي بيان سابق أشارت إلى أن طائرات الجيش ما زالت تحلق في سماء الخرطوم بمدنها الثلاث بما يمثل إخلالًا بائنًا للهدنة.

وأمس الاثنين، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طرفي النزاع وافقا على وقف النار 3 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وقال في بيان “عقب مفاوضات مكثفة، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل/ نيسان، يستمر مدة 72 ساعة”.

وقال بلينكن “خلال هذه الفترة، تحض الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان.

ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار بعدما تسارعت منذ عطلة نهاية الأسبوع، عمليات إجلاء آلاف الرعايا والدبلوماسيين الأجانب بمختلف وسائل النقل البري والبحري والجوي.

وبينما يشكل المطار الرئيسي في الخرطوم مسرحًا لاقتتال عنيف، مع سيطرة قوات الدعم السريع عليه، تجري عمليات إجلاء عدّة عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر الواقع على بعد 850 كيلومترًا من العاصمة.

We welcome SAF and RSF commitment to uphold a 72-hour ceasefire. The Sudanese people are not giving up, and neither will we. We continue to work with the Sudanese parties and international partners to end the fighting and secure humanitarian access. https://t.co/7fFUTSdfoz

— Vedant Patel (@StateDeputySpox) April 24, 2023